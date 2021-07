Un Classe G tout électrique en 2024 chez Mercedes-Benz

Mercedes-Benz y est allé d’une série d’annonces hier, tellement qu’on a pratiquement de la difficulté à suivre tout ce que la firme allemande promet. En outre, elle va investir 47 milliards de dollars américains envers l’électrification d’ici la fin de la décennie.

Cependant, une nouvelle qui a retenu l’attention, c’est l’arrivée, en 2024, d’une version tout électrique du monstre de l’entreprise, le VUS de Classe G. Véritable symbole de l’opulence et de la dépendance au pétrole, ce dernier va passer au vert dans trois ans.

Tout électrique

Mercedes-Benz a aussi confirmé une autre chose ; qu’elle allait être une marque entièrement électrique d’ici 2030 ! Et ça inclut tout ce qui provient de la division de performance AMG.

Le chef de la direction de Mercedes-Benz, Ola Källenius, avait déjà parlé d’un Classe G électrique en 2019. À l’époque, la compagnie avait même envisagé de mettre fin à la production du véhicule, mais le dirigeant en avait profité pour mentionner que le dernier modèle Mercedes à être construit devrait être un Classe G.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G 500

Ça vous donne une idée du symbole qu’il représente pour la compagnie. Et si on en voit peu au pays, il suffit d’aller faire un tour du côté de Hollywood et de Beverly Hills, notamment, pour en apercevoir à la tonne sur les routes ; c’en est déroutant.

Mais pourquoi attendre 2024 ? En fait, le Classe G est massif et va nécessiter beaucoup d’énergie pour offrir des déplacements vifs et une autonomie digne de ce nom. La compagnie attend peut-être que la technologie des batteries s’améliore. On ne sait pas non plus si la prochaine mouture va profiter de la plateforme actuelle (modifiée bien sûr) ou encore reposer sur une des trois architectures électriques promises d’ici 2025.

Parions sur cette dernière solution.

Ce que l’on pourrait voir avant, cependant, c’est une version hybride rechargeable. Celle-ci pourrait même porter l’écusson AMG, car la division prévoit d’introduire cette technologie à travers toute sa gamme avant de passer au tout électrique. Le préparateur travaille d’ailleurs sur une configuration de la sorte intégrant un V8. Cette dernière fera ses débuts prochainement sur le coupé GT à quatre portes et offrira plus de 800 chevaux.