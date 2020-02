L’aventure n’aura pas duré longtemps pour Mercedes-Benz dans l’univers de la camionnette intermédiaire. La Classe X, introduite il y a deux ans à peine, verra sa production cesser en mai prochain, a confirmé la firme à l’étoile argentée. C’est à l’usine Nissan de Barcelone, en Espagne, qu’elle voyait le jour. Rappelons qu’elle était basée sur la Navara de l’entreprise japonaise.

Est-ce qu’une commercialisation de ce côté-ci de l’Atlantique aurait pu lui être profitable ? C’est improbable, mais on ne le saura jamais.

C’est un représentant de la compagnie qui a confirmé la nouvelle lors d’une entrevue livrée au site Auto Motor und Sport. Ce dernier a ajouté que la Classe X était un produit de niche, mais seulement important sur certains marchés comme l’Australie et l’Afrique du Sud. Mercedes mentionne qu’elle évalue régulièrement sa gamme mondiale afin de savoir quels modèles devraient rester et lesquels devraient partir. Elle a décidé de laisser tomber la Classe X malgré le fait qu’il s’agisse d’un produit « relativement jeune ».

Le plan initial était de construire le camion en Argentine pour répondre aux besoins des marchés sud-américains, mais Daimler a changé d’avis en février 2019, déclarant que « les attentes de prix des clients latino-américains n’étaient pas viables économiquement pour nous ». La Classe X, qui partage aussi de nombreux éléments avec la Renault Alaskan, était tout simplement trop chère par rapport à ses jumeaux « grand public ».

À l’analyse des prix de départ des trois camions en Allemagne, on comprend pourquoi. La proposition de Mercedes démarre à 48 790 euros, soit 16 000 euros de plus que celle de Nissan et près de 4000 euros plus chers que celle de Renault. Il convient de souligner que seul le modèle Diesel V6 est encore configurable ; les 4-cylindres X250d et X220d n’étant plus offerts sur le site allemand.

La Classe X n’a été vendue qu’à raison de 16 700 exemplaires en 2018, soit sa première année complète sur le marché. Le millésime 2019 a été encore pire avec 15 300 unités écoulées dans le monde entier.

L’ironie, c’est qu’on parlera d’un modèle de collection d’ici quelques années en raison de cette production vraiment limitée.