Après avoir présenté nombre de teasers depuis une semaine, Mercedes-Benz a finalement lancé officiellement le tout premier modèle sous sa bannière EQ. Le Mercedes-Benz EQC a été présentée en première mondiale à Stockholm aujourd’hui, près de deux ans après la présentation du concept à l’automobile de Paris.

L'EQC sera le premier d'une dizaine de modèles électriques produits par le constructeur automobile sous le drapeau de la bannière EQ d'ici 2022. Il aura une autonomie de 450 km, selon les chiffres provisoires résultant des essais européens.

Le design

L'EQC est un multisegment avec une disposition de la ligne de toit et des fenêtres étendue, et avec une taille basse et un renfoncement de toit de type coupé à l'arrière.

Les phares à DEL dominent la partie avant et sont liés par une mince barre éclairée qui longe le devant du capot avant; le même concept régit les feux arrière DEL. Le logo Mercedes-Benz sur la calandre est également allumé et contraste de manière frappante avec le panneau noir de la calandre.

L'intérieur

Le design de l’intérieur s’inspire, selon Mercedes-Benz, de l’électronique grand public. Le constructeur automobile cite, par exemple, le bord nervuré du tableau de bord, qui ressemble aux nervures de refroidissement d’un amplificateur de système audio. Le tableau de bord est clairement orienté vers le conducteur. Le profil d'aile typique de Mercedes-Benz est asymétrique, avec une découpe dans la zone du conducteur.

La technologie

Le constructeur automobile a mis tous les systèmes d’aide à la conduite de dernière génération qu’il pouvait imaginer dans son premier véhicule de marque EQ. Celles-ci incluent, dans le package Intelligent Drive, de nouvelles fonctions telles que l'ajustement prédictif de la vitesse à l'approche d'une circulation dense: lorsqu'un encombrement est détecté, Active Distance Assist DISTRONIC réduit la vitesse à environ 100 km/h par mesure de précaution.

Notez que la structure du véhicule de l'EQC a été adaptée aux exigences particulières des composants électriques et de la batterie et est configurée pour assurer un niveau de sécurité élevé.

Le système multimédia MBUX comporte également plusieurs fonctions spécifiques à l’EQC, telles que l’affichage de l’autonomie, le niveau de la charge et le flux d’énergie. La navigation (optimisée pour un véhicule électrique), les modes de conduite, le courant de charge et l'heure de départ peuvent également être contrôlés et réglés via le système MBUX.

Le véhicule est doté d'un système de contrôle de la température préalable à l’entrée et de ce système de navigation optimisé pour l’EQC qui aide les conducteurs à trouver facilement des stations de rechargement.

Le groupe motopropulseur

L'EQC dispose d'un tout nouveau système d'entraînement avec des transmissions électriques compactes à chaque essieu. Celles-ci confèrent à l'EQC les caractéristiques de conduite d'un véhicule à traction intégrale. Pour réduire la consommation électrique et augmenter le dynamisme, les transmissions électriques sont configurées différemment: le moteur électrique avant est optimisé pour une efficacité optimale dans la plage de charge faible à moyenne, tandis que celui à l’arrière détermine le dynamisme. Ensemble, ils génèrent une puissance de 300 kW (402 ch) et un couple maximal de 564 lb-ft (Mercedes-Benz explique qu'il s'agit de chiffres préliminaires).

L'EQC offre au conducteur cinq programmes de conduite, chacun ayant des caractéristiques différentes : CONFORT, ECO, MAX RANGE, SPORT et un programme ajustable.

Le système ECO Assist fournit au conducteur une assistance complète lors de la conduite normale, en invitant le conducteur à enlever son pied de l’accélérateur, par exemple si le véhicule s’approche d’une zone de vitesse limitée. Il possède des fonctions telles que la descente en roue libre et un contrôle spécifique de la récupération d’énergie. À cette fin, les données de navigation, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les informations provenant des assistants de sécurité intelligents (radar et caméra stéréo) sont liées et traitées.

Le chargement

L'EQC est équipé d'un chargeur refroidi par eau d'une capacité de 7,4 kW, ce qui le rend adapté au rechargement en courant alternatif à la maison ou aux bornes de recharge publiques. Le constructeur automobile promet que sur certaines stations de recharge rapide, la batterie peut être rechargée à 80 % de sa capacité en 40 minutes environ.

La production du EQC devrait débuter en 2019 à l'usine du manufacturier à Bremen, an Allemagne, et on espère voir les premiers modèles apparaitre en concession au Canada tôt en 2020.