Si vous êtes de ceux qui font des allergies chaque fois que vous voyez des écrans être ajoutés à bord des véhicules modernes, il y a peu de chances que la stratégie adoptée par Mercedes-Benz vous intéresse.

En gros, la compagnie propose déjà une abondance d’écrans à bord de ses véhicules, notamment avec l’HyperScreen qui, sur certains modèles, regroupe des surfaces qui font en sorte que c’est tout le tableau de bord qui est un écran.

Mercedes-Benz a confirmé au CES 2024 (dans une entrevue accordée au site Autocar) que la compagnie conserverait ses immenses écrans et qu’elle était « empruntait une voie qui verrait l’ajout d’encore plus d’écrans dans les véhicules. »

Mercedes-Benz Classe E 2024 Photo : Mercedes-Benz

Selon Markus Schafer, le directeur de la technologie chez Mercedes-Benz, de plus en plus de modèles vont adopter les approches HyperScreen et SuperScreen que l’on retrouve avec les modèles EQ et la dernière Classe E. Et l’agencement des écrans va évoluer au fil des années. « Mercedes adoptera un écran unique qui va s’étendre de gauche à droite. C’est la prochaine évolution », a-t-il précisé.

C’est l’impression que l’on a en ce moment, car en réalité, on a trois écrans distincts devant les yeux. On peut imaginer une plus grande interaction sur toute la surface, des animations encore plus poussées, etc.

« Les futurs modèles Mercedes seront dotés d’un nouvel écran offrant une expérience vraiment étonnante », a ajouté Markus Schafer. La firme allemande va continuer à faire appel à LG et sa technologie OLED pour nous en mettre plein la vue. « Nous allons utiliser la technologie des moteurs de jeu vidéo pour rendre l’expérience encore plus attrayante et créer une visualisation époustouflante qui nous permettra d’être vraiment immersifs. »

Il faut le dire, les écrans des véhicules Mercedes-Benz offrent une clarté et des couleurs extraordinaires.

Qu’on aime ou non cette approche, c’est l’avenir et il faut oublier le retour de présentations plus traditionnelles dotées de boutons physiques. Et ajoutez à cela que c’est plus économique pour le constructeur d’y aller avec des commandes à l’écran, plutôt que d’avoir à concevoir des commutateurs.

Et où pourrait-on ajouter des écrans ? À ce titre, laissez aller votre imagination. On peut en imaginer à l’arrière, à la console centrale, à l’intérieur des portières (c’est déjà le cas chez BMW avec la Série 7), etc.

Le hic, c’est que le recours à des écrans pour régler quantité de trucs ajoute beaucoup de distraction lorsqu’on se trouve derrière le volant.

Mercedes prévoit également d'introduire le ChatGPT sur d'autres modèles pour effrayer les technophobes, mais elle fera attention à ce qu'elle permet de dire aux conducteurs, en invoquant des problèmes de responsabilité publique.