Mercedes-Benz vient de présenter le Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic 2021, variante ultra huppée de son plus gros utilitaire

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mercedes-Benz, un fabricant de véhicules de luxe, possède une division qui se spécialise dans le grand luxe. Vous savez, lorsqu’un cuir de qualité n’est pas suffisant et qu’on doit offrir mieux…

Cette division, c’est Maybach. En fait, on a connu le modèle Maybach, mais depuis quelques années, la firme allemande nomme les produits retravaillés par cette branche Mercedes-Maybach, comme elle appelle Mercedes-AMG les produits dont la prérogative est la performance.

Mercedes-Maybach a donc dévoilé la version GLS 600 4Matic du célèbre VUS de la firme à l’étoile argentée, marquant du coup la naissance d’un nouveau modèle avec cette approche qui s’était jusqu’ici concentrée à offrir des versions ultras luxueuses de la berline Classe S.

À l’extérieur, ce GLS unique se démarque avec des éléments stylistiques qui lui ajoutent une dose de raffinement, notamment une abondance de chrome au bas de la calandre et des roues de 22 pouces (23 en option). Des marchepieds ont aussi été ajoutés pour faciliter l’accès et la sortie et la peinture bicolore est livrable selon huit combinaisons.

À bord, tout a été repoussé à un autre niveau avec des matériaux plus riches. L’insonorisation a été amenée à un autre degré. À l’arrière, on peut retrouver trois places, mais aussi une configuration à deux sièges de type capitaine, capables de s’incliner comme seul un fauteuil digne de ce nom sait le faire.

Des tables pliantes, un réfrigérateur pour tenir le champagne au frais, ainsi que d’autres fioritures du genre peuvent être ajoutées à l’équipement de série. Des flûtes pour la dégustation de votre vin mousseux favori sont aussi sur la liste des cadeaux que vous pouvez vous offrir. Les places arrière profitent même de leur propre système de climatisation, contrôlable via une tablette qui est de série à cet endroit.

Mécaniquement, une nouvelle variante du moteur V8 turbo de 4 litres qui sert ce modèle a été pensée. Celle-ci propose 550 chevaux et un couple de 538 livres-pieds. Pour la bonne conscience des acheteurs, le véhicule est doté d’un système d’hybridation léger. Néanmoins, le temps pour le 0-100 km/h est d’environ 5 secondes.

Le Mercedes-Mayback GLS 600 4Matic fera ses débuts lors de la deuxième moitié de 2020. Nous verrons bien s’il sera appelé à débarquer au Canada. Les prix n’ont pas été annoncés, mais on peut facilement imaginer une facture de 150 000 $ chez nous, au minimum.