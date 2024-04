Le Meyer Manx renaît de ses cendres sous forme électrique

Meyers Manx, version 2022, avant | Photo : Trousdale Ventures

Dans les années 60, Bruce Meyers, que l’on pourrait décrire comme un artiste, un spécialiste de surf, un constructeur de bateaux et même un designer automobile amateur, donnant naissance au Meyers Manx, le fameux « dune buggy ». Des modèles du genre avaient été conçus, mais aucun n’avait séduit comme le sien.

La recette était simple ; une carrosserie légère en fibre de carbone simplement boulonné sur le châssis écourté d’une Volkswagen Beetle de l’époque. Le modèle est devenu iconique à certains endroits sur la planète.

Il y a quelques années, Volkswagen avait donné espoir aux amateurs avec la présentation du concept ID. Buggy. Malheureusement, le concept présenté en 2019 est demeuré une simple étude chez Volkswagen. Et bien, voilà que l’idée renaît, cette fois sans lien avec la firme allemande.

En effet, le Meyers Manx 2.0, un modèle tout électrique, est cette fois proposé par la firme Trousdale Ventures. Cette dernière a racheté Meyers Manx en 2020, quelques mois avant le décès de son fondateur alors âgé de 94 ans.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Meyers Manx, version 2022, intérieur | Photo : Trousdale Ventures

On ne sait pas pour le moment si la carrosserie utilisée est en fibre de verre, comme l’originale, mais l’esprit du design d’origine a été préservé. La bête est sympathique. Sous ses entrailles, on va retrouver des batteries de 20 ou de 40 kWh, des piles qui vont respectivement proposer 241 et 483 kilomètres de liberté. Deux moteurs électriques montés à l’arrière vont permettre des performances intéressantes, soit un temps d’environ 4,5 secondes au 0-100 km/h (avec la plus grosse batterie). Avec un poids variant entre 1500 et 1650 livres, on le devine, la maniabilité sera aussi au rendez-vous.

Le Meyers Manx va officiellement faire ses débuts au Quail, un des rassemblements très prisés de la semaine d’activités automobiles de Monterey, en Californie. La compagnie va proposer 50 unités seulement pour 2023, mais le tirage sera étendu à partir de l’année modèle 2024.

Les prix n’ont pas encore été partagés, mais il sera possible de réserver un exemplaire lors de la semaine automobile de Monterey qui va se tenir à la fin du présent mois.

Meyers Manx, version 2022, trois quarts arrière | Photo : Trousdale Ventures

Meyers Manx, version 2022, trois quarts avant | Photo : Trousdale Ventures

Meyers Manx, version 2022, roues avant | Photo : Trousdale Ventures