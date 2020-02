On le sait, Volkswagen se trouve au cœur d’une offensive électrique majeure. Déjà, le modèle à hayon ID.3 a été présenté ailleurs dans le monde, là où il sera commercialisé. Chez nous, on attend avec impatience les débuts du VUS ID.4 qui devrait faire ses premiers pas au prochain Salon de l’auto de New York.

Et d’ici deux ans, Volkswagen amorcera la production d’un autre véhicule électrique, soit son fameux Microbus inspiré du Type 2 de l’époque. Ce produit partagera ses bases avec le reste de la famille ID et la firme allemande a confirmé, via son grand patron Johan de Nysschen, qu’il sera assemblé en Allemagne pour ensuite être distribué partout sur la planète. Oui, ça inclut notre marché.

Enfin, affirmeront certains à propos de ce produit, car c’est en 2017 que le prototype ID. Buzz nous en donnait un aperçu. La réaction du public avait alors été aussi spontanée qu’unanime : fabriquez-le, et vite ! À l’époque, l’étude était alimentée par deux moteurs électriques pour une configuration offrant la traction intégrale. La puissance alors annoncée était de 369 chevaux. On peut s’attendre à ce que la version de production pige dans ce qui sera alors proposé en matière de motorisation électrique au sein du groupe.

Ce qu’on ne sait pas pour l’instant, c’est si on prévoit conserver le nom. Johan de Nysschen a mentionné qu’à l’interne, on faisait toujours référence à ce véhicule en utilisant ce nom, mais qu’aucune décision n’avait été prise quant à l’appellation finale du produit.

Un conseil : conservez-le !

Ce qui est certain, c’est qu’on ne tardera pas à être fixé, car si la production est prévue pour 2022, comme les premières ventes en Amérique du Nord, on devrait avoir droit à une version de production l’an prochain.

En voilà un qui risque de se vendre comme des petits pains chauds, à condition que le prix soit « raisonnable ».