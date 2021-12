Vous anticipez l’arrivée du Volkswagen ID. Buzz,

un microbus entièrement électrique ? Eh bien, vous pouvez maintenant doubler votre sentiment d’anticipation. Le constructeur allemand a annoncé qu'il prévoit assembler un deuxième modèle distinct basé sur le concept ID. Buzz.

Dans le cadre de la présentation Planning Round 70, dans lequel la firme a mis à jour et développé son ambitieuse stratégie d'électrification, Volkswagen a confirmé qu'elle produira non seulement l'ID. Buzz, mais aussi deux autres modèles basés sur le même concept de microbus : une gamme de navettes MOIA à conduite autonome (nommé ID. Buzz AD), et un modèle appelé ID. California.

Quant à la forme de ce dernier, Volkswagen a confirmé qu’on aura droit à un petit véhicule récréatif. L'ID. California sera fabriquée à... Hanovre, en Allemagne, ainsi qu'à l'usine Volkswagen de Chattanooga, dans le Tennessee.

Aucun autre détail n'a été partagé aujourd'hui, si ce n'est la longueur probable du fourgon : 4940 mm. Cela en fera l'un des plus grands modèles construits à ce jour sur la plateforme MEB du constructeur. Le modèle devrait être prêt dans « la seconde moitié de cette décennie », selon Volkswagen, ce qui laisse évidemment beaucoup de temps pour le développement, les changements et peut-être même l'annulation du projet, qui sait.

En attendant, le modèle ID. Buzz est beaucoup plus proche de la commercialisation officielle. Il n'aura pas d'équipement pour le camping, mais il sera disponible à partir de 2023 dans un certain nombre de configurations de batteries et de capacité, et offrant une autonomie qui varie en fonction (bien que le maximum devrait être proche de 550 km). Comme nous l'avons déjà signalé, il y aura également une version ID. Buzz Cargo, destinée à transporter des marchandises, et dont l'autonomie devrait atteindre 600 km environ.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Rufiange Volkswagen ID. Buzz Cargo