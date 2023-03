Photo : Mini Mini électrique 2024 - Avant

• La prochaine Mini électrique devrait proposer environ 400 km d’autonomie.

• Le modèle est attendu au printemps de 2024, possiblement comme produit 2025.

• Des versions à essence seront commercialisées aux côtés de la variante équipés de batteries.

En 2024, on devrait avoir droit à la prochaine génération de la Mini proposée par le groupe BMW. Ce modèle est à l’essai et tranquillement, l’information la concernant commence à filtrer.

Ce qui semble certain, c’est que le modèle sera commercialisé avec des moteurs à essence, mais aussi en solution tout électrique, comme c’est le cas actuellement.

Or, si l’information concernant les versions à essence demeure pour le moment secrète, celle touchant la variante électrique commence à circuler. Le site britannique Autocar a d’ailleurs partagé quelques détails à son propos, des informations qui vont réjouir les amateurs du modèle.

En effet, Stefanie Wurst, la grande patronne de la division, a déclaré au magazine que les designers avaient ramené la voiture « à ses racines ». La Mini ne devrait pas être plus longue, mais elle sera plus large que celle qu’elle remplace et son empattement sera plus long. On devine donc des roues encore plus aux extrémités du modèle, ce qui va se traduire par une tenue de route plus incisive.

Fabriqué en Chine dans le cadre d’une coentreprise avec Great Wall Motors, le coupé Cooper électrique sera livrable avec une batterie lithium-ion de 40 ou de 54 kWh. Ces chiffres correspondent aux versions destinées au marché mondial. Aucun détail n’a été livré à propos de notre déclinaison, mais généralement, on a droit à la batterie offrant le plus de capacité lorsqu’il est question de modèles européens. Si c’est le cas, on va jouir d’une liberté d’environ 400 km. La livrée de base va proposer 181 chevaux, mais une variante plus performante nommée Cooper SE en proposerait 215.

La Cooper SE actuelle livre 181 chevaux, une autonomie de près de 200 km, le tout appuyé par une batterie de 32,6 kWh.

La Mini Cooper équipée d’un moteur à essence, qui sera toujours fabriquée en Angleterre, n’a pas été détaillée. Autocar a toutefois appris qu’il y a de fortes chances que le modèle ne soit proposé qu’avec une transmission automatique. Voilà qui serait bien triste.

Nous en saurons plus sur la prochaine Cooper dans les mois à venir. Le modèle sera présenté après le dévoilement du VUS Countryman (une troisième génération déjà), plus tard en cours d’année.

