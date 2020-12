Le nombre de petites voitures disponibles sur le marché canadien continue de diminuer, mais la Mirage de Mitsubishi est toujours là. Le constructeur japonais, qui avait annoncé des modifications intérieures et extérieures pour son modèle en début d’année, vient de dévoiler la structure de prix de l’édition 2021 pour le Canada.

Les changements peuvent se résumer ainsi : l’extérieur et l’intérieur reçoivent quelques mises à jour en matière de style, notamment avec le design Dynamic Shield de Mitsubishi à l’avant et à l’arrière. Ce dernier inclut des changements au niveau de la calandre et du pare-brise, ainsi que l’ajout de matériaux de meilleure qualité et des retouches esthétiques (comme l’intégration d’éléments en fibre de carbone) à l’intérieur.

De plus, les acheteurs profiteront d’une offre améliorée en matière de sécurité, ainsi que d’un système de climatisation automatique. Le Mirage 2021 se démarque aussi avec un nouveau revêtement pour les sièges et de nouvelles couleurs (blanc diamant et jaune sable).

Quant aux éléments de sécurité auxquels nous faisions référence, ils comprennent un système d’atténuation des collisions frontales, l’avertissement de changement de voie, ainsi que les feux de route automatiques.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Mirage 2021, trois quarts avant

La Mirage 2021 de Mitsubishi sera disponible en trois versions, le modèle de base ES étant proposé à un prix de vente de 13 858 $. Cette version est équipée d’une transmission manuelle, mais les consommateurs peuvent opter pour une boîte à variation continue (CVT), ce qui porte le prix de départ à 15 058 $.

Cette version comprend la climatisation automatique mentionnée ci-dessus, ainsi que des rétroviseurs latéraux et des poignées de porte assortis à la couleur de la carrosserie, des feux combinés à DEL, la téléphonie Bluetooth, des vitres avant à commandes électriques et un système d’assistance au freinage.

Vient ensuite la variante SE (CVT seulement), offerte à partir de 17 158 $. Elle est dotée de nouvelles améliorations, notamment de jantes en alliage de 14 pouces, d’un système audio sur écran de sept pouces (contre six auparavant) avec affichage sur téléphones intelligents, les applications Android Auto et Apple CarPlay, de même qu’un accoudoir intégré au siège du conducteur.

Selon Mitsubishi, il s’agit de la variante la plus populaire de son modèle qui voit 40 % de ses ventes canadiennes être réalisées au Québec.

Photo : Mitsubishi La Mitsubishi Mirage 2021, sur la route

Ceux qui en veulent plus peuvent opter pour la déclinaison GT (également avec CVT uniquement) qui se vend à un PDSF de 20 158 $. Pour ce prix, les acheteurs reçoivent davantage de fonctions d’aides à la conduite telles l’avertisseur de sortie de voie, l’atténuation des collisions frontales et les feux de route automatiques. Le système d’entrée rapide sans clé permet de démarrer à l’aide d’un bouton-poussoir et de déclencher une alarme de panique. Les phares à DEL et les jantes en alliage de 15 pouces à rayons larges, les sièges avant chauffants, le volant gainé de cuir et les rétroviseurs extérieurs chauffants sont également exclusifs à ce modèle.

Même groupe motopropulseur

La Mirage continue de s’appuyer sur le petit moteur 3-cylindres de 1,2 litre à DACT qui développe 78 chevaux et 74 livres-pieds de couple. Avec la CVT en place, la Mirage 2021 de Mitsubishi obtient une consommation combinée ville/route de 6,2 litres / 100 km.

Un autre facteur à prendre en compte quand il s’agit des produits Mitsubishi est la garantie, l’une des plus complètes de l’industrie. La couverture est de 10 ans ou 160 000 km (groupe motopropulseur limité) et de 5 ans ou 100 000 km (véhicule neuf limité). Cette garantie s’applique à tous les véhicules Mitsubishi, y compris la Mirage.

La Mitsubishi Mirage 2021 sera en concession à partir du mois de janvier, 2021.