La génération actuelle de l’Altima a été introduite pour l’année 2019, ce qui fait que le millésime 2023 aurait été son cinquième sous sa forme actuelle. Si on utilise le conditionnel, c’est que le modèle ne sera pas exactement identique, car Nissan apporte quelques retouches de mi-parcours à son produit afin de le garder au goût du jour.

Dans un premier temps, c’est ce qui saute aux yeux, l’Altima profite d’un nouveau carénage frontal alors que le faciès présente une allure plus agressive. On note aussi l’apparition du logo redessiné de Nissan au cœur de la grille. Avec les variantes SR, on aura droit à une calandre unique profitant d’un fini chromé noir.

Autrement, les phares à DEL sont maintenant de série et leur design intègre les clignotants dans les phares de jour.

Pour ce qui est des couleurs, on a droit à l’ajout du gris éthos, une autre teinte qui va se fondre dans le paysage. Où sont les couleurs éclatantes des voitures de jadis ?

Enfin, deux nouveaux designs de jantes en aluminium seront aussi de la partie avec les variantes SR et Platine.

En faisant un saut à l’intérieur, les plus observateurs remarqueront que certains accents ont été redessinés au tableau de bord et que les modèles SR profitent d’une « nouvelle conception intérieure en tissu à double couture. » À la console centrale, les modèles SR Premium et Platine jouissent d’un nouvel écran couleur haute définition de 12,3 pouces (8 pouces auparavant), de l’intégration sans fil des applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que de la recharge et de la connexion sans fil pour appareils cellulaires.

Pour le reste, le modèle demeure le même. L’Atima propose toujours un moteur 4-cylindres de 2,5 litres avec toutes ses variantes, un bloc qui propose 182 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Une transmission à variation continue (CVT) gère l’envoi de la puissance aux roues.

La traction intégrale est toujours de série avec toutes les versions.

