La camionnette Titan de Nissan doit subir quelques retouches pour l’année 2020 et au passage, le constructeur a décidé de simplifier son offre, notamment en sacrifiant le moteur Diesel Cummins qui était proposé avec la variante XD.

Wendy Orthman, porte-parole pour l’entreprise, a confirmé au site Motor Authority aujourd’hui que Nissan allait abandonner le moteur Diesel Cummins, mais aussi la configuration à cabine simple. Le Titan 2019 sera produit jusqu’en décembre avec ces éléments.

Le moteur turbodiesel Cummins était uniquement livrable avec la variante XD qui se veut un mélange entre une version 1500 et 2500. C’est comme si Chevrolet proposait un Silverado 2000 entre son modèle régulier 1500 et la version ultra robuste 2500. Le moulin qu’avance toujours la déclinaison XD est un V8 de 5 litres dont la puissance est établie à 310 chevaux et 555 livres-pieds de couple. Une boîte automatique à six rapports lui est jumelée et il peut fonctionner avec un système à deux ou à quatre roues motrices. Il permet le remorquage de 12 710 livres, ce qui est moins que ce que propose un Ford F-150…

Le Titan XD sera toujours livrable avec un bloc V8 de 5,6 litres dont la cavalerie est de 390 chevaux.

Pour Nissan, l’idée est d’éliminer les variantes qui se vendent moins pour se concentrer sur celles qui connaissent plus de succès, soit celles dotées d’une cabine double. La compagnie n’a pas divulgué de chiffres concernant les ventes de ses unités à cabine simple l’an dernier, ni celles qui nous aurait permis de découvrir combien de moutures à moteur Diesel ont trouvé preneur.

La seule certitude, c’est qu’on sait que quelque 50 000 camionnettes Titan ont été vendues aux États-Unis en 2018. Ford vend plus de F-150 sur une base mensuelle. Au Canada, au cours des 5 premiers mois de l’année, 1959 pick-up Titan (non XD) ont été écoulés. Pendant ce temps, Ford a livré 88 767 unités de son F-150.

Même le Frontier, un modèle qui date sérieusement chez Nissan, est plus populaire que le Titan depuis le début de l’année aux États-Unis.

Ces chiffres démontrent à quel point il est difficile pour un constructeur de percer le segment des camionnettes pleine grandeur en Amérique du Nord.