Auto123 met à l’essai le Nissan Titan 2020.

Comme une bonne partie de la gamme actuelle de produits Nissan, le Titan avait besoin de renouvellement. La version sortante datait de 2016, et même si quatre ans ne font pas du modèle un vieillard, dans le monde de la camionnette, surtout en Amérique du Nord, on ne peut se permettre de se retrouver en retard. Pour 2020, donc, le nouveau Titan se présente avec des changements et même s’ils sont discrets, ils sont les bienvenus.

L’extérieur

Une chose ne change pas : le Titan a toujours l’air aussi imposant. À ce chapitre, il n’a pas à rougir face à des rivaux tels les Ford F-150 et Chevrolet Silverado 1500. Pour cette version 2020, notons un design extérieur retouché avec de nouveaux phares de jour composés de quatre barres à angle droit avec éclairage à DEL. Ces derniers sont de série sur les versions PRO-4X — notre modèle d’essai — et Platinum Reserve. Ces nouveaux phares sont 120 % plus efficaces en mode feu de croisement que les versions précédentes.

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, profil

Notons également qu’en plus d’avoir à choisir entre six versions différentes, l’acheteur peut maintenant sélectionner sa calandre dès la sortie de l’usine. En effet, chaque variante est offerte avec un nouveau pare-chocs avant particulier, muni d’une nouvelle calandre. Celui de la version Platinum Reserve est quelque peu discret, avec une calandre chromée au fini satiné, alors que celui du Titan PRO-4X est plus frappant, avec une calandre noire autour de l’écusson Nissan inscrit en lettres rouges. Les crochets de remorquage du modèle PRO-4X arborent cette même couleur.

À l’arrière, un nouvel éclairage à DEL a été ajouté à la caisse du camion ; ces quatre sources lumineuses s’avèrent très utiles si on a besoin de charger ou décharger dans la noirceur.

La camionnette Titan, uniquement offerte en version à cabine double au Canada, est livrée de série avec une caisse de 5,5 pieds qui peut être utilisée de plusieurs façons. Pour protéger ce qui peut s’y trouver, on retrouve le système Utili-Track de Nissan. Ce dernier est composé de quatre attaches robustes en aluminium qui se déplacent et peuvent être verrouillées n’importe où le long de rails placés sur les parois et dans le plancher de la boîte.

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, trois quarts arrière

Parmi les nouveautés, notons également que quatre nouvelles couleurs ont été ajoutées cette année. En plus des coloris déjà offerts, on a ajouté noir intense, rouge alerte, tempête Baja (livrable uniquement avec la version Pro-4X) et rouge cardinal métallisé sur la déclinaison Platine Reserve.

À l’arrière, le nouveau Titan est quasi identique à l’ancienne version. On remarquera de nouveaux feux à DEL et un logo Titan sur le hayon.

L’intérieur

La première des choses qui saute aux yeux est l’écran du système multimédia, très bien intégré dans la console centrale. Il mesure huit ou neuf pouces en fonction de la version. Son utilisation est facile et il y a des touches rapides pour contrôler la radio, la navigation, ainsi qu’activer la caméra à 360 degrés pour vous aider lors d’une manœuvre quand vous n’êtes pas certain de ce qu’il y a autour de vous. Notons également que l’image de la caméra et le rendu d’affichage sur l’écran sont de bonnes qualités.

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, intérieur

L’autre aspect qu’on remarque immédiatement est l’énorme toit ouvrant qui occupe tout le pavillon de la cabine double et qui inonde de lumière l’intérieur. Les sièges « zéro gravité » sont très confortables, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, et rendent les trajets encore plus douillets. Le siège conducteur est à huit réglages électriques avec support lombaire (à réglages électriques, aussi) tandis que le siège passager compte seulement quatre ajustements. Des sièges avant chauffants sont offerts avec toutes les versions. Notre modèle Pro-4X profitait également de sièges chauffants à l’arrière, ventilés à l’avant. Du vrai luxe…

Enfin, les espaces de rangement sont nombreux et de toutes tailles. À l’arrière, on peut soulever la banquette et réaménager l’espace pour y coucher des objets et ainsi utiliser toute la largeur du véhicule.

Sur la route, le Titan 2020 reste silencieux… ou du moins tout autant que peut l’être un tel véhicule.

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, avant

Sous le capot

Tous les Titan sont mus par un moteur V8 à essence de 5,6 litres offrant 400 chevaux et 413 livres-pieds de couple. Le bloc est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports, contrairement à l’ancienne qui en comptait sept. Cette nouvelle unité permet une transmission optimale du couple aux roues et minimise les délais de changement de vitesse. Aussi, ces derniers sont linéaires d’une vitesse à l’autre.

Tous les Titan sont offerts de série avec quatre roues motrices et la puissance est transmise aux deux essieux pour améliorer la traction dans toutes les conditions. Le camion est également très bien servi par une suspension à double triangle à l’avant et de gros ressorts et bagues à lames pour les versions d’entrée de gamme. La livrée Pro-4X est dotée d’amortisseurs monotubes Bilstein pour usage hors route. La taille des roues varie selon la déclinaison choisie (18 ou 20 pouces).

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, arrière

Sur la route

Le Titan se conduit très bien ; on le prend facilement en main et malgré sa grosseur, le moteur de 400 chevaux ne peine absolument pas, ni dans la circulation ni à vitesse de croisière sur autoroute. À chaque accélération, il répond présent et le tout s’accompagne d’un son mélodieux. Lorsqu’il est question d’arrêter, on peut compter sur quatre freins à disque ventilé avec assistance hydraulique, ce qui donne un sentiment de contrôle et de sécurité. Le Titan a une légère tendance à plonger, mais elle n’est pas plus prononcée que la moyenne pour cette grosseur de véhicule.

Cependant, ses prouesses en matière de remorquage ne tiennent malheureusement pas la route face à la compétition. Oui, le Titan 2020 tire plus que le 2019, mais c’est encore insuffisant. La camionnette de Nissan peut remorquer une charge de 4250 kg (9370 lb) et transporter une charge utile de 762 kg (1680 lb), ce qui reste faible par rapport à d’autres modèles sur le marché. En revanche, afin d’aider à mieux contrôler ce que l’on tire, le Titan 2020 reçoit un nouveau dispositif anti-louvoiement pour la remorque.

Enfin, en matière de sécurité, le Titan 2020 regorge de tous les systèmes qui existent sur le marché comme l’avertissement de collision, le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation et j’en passe. Notons également la présence, de série, de la suite de sécurité Nissan Safety Shield 360 qui regroupe six systèmes avancés d’aides à la conduite ; le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, le système d’avertissement des angles morts, le système d’alerte de trafic transversal, les phares à assistance aux feux de route et le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière.

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, arrière avec bicyclettes

Conclusion

Le Nissan Titan Pro-4X 2020 est un produit modernisé et toujours aussi solide. Cette version, surtout, ne demande qu’à travailler, et ce, dans toutes les conditions. Avec son différentiel arrière à verrouillage électronique, son contrôle de descente en pente, son amortissement Bilstein, sa plaque de protection, ses crochets de remorquage rouge et ses pneus tout terrain, il vous suppliera de le sortir hors des sentiers battus. Côté consommation, nous avons enregistré une moyenne de 16,3 litres aux100 km en ville et de 10,4 litres sur route. Tout cela à vide.

Pour la plupart, la camionnette n’a rien à envier à sa compétition, même s’il n’est pas réaliste pour Nissan d’espérer rivaliser avec les gros canons dans ce segment. Effectivement on en voit bien moins sur les routes que des Chevrolet Silverado, Ford F-150 et Ram 1500. Ça a eu le mérite de faire tourner les têtes lorsque nous étions à son volant. Nous nous sommes même fait interpeller par le propriétaire d’un Chevrolet Silverado 1500 Z71 Trail Boss qui voulait en savoir plus sur le véhicule et qui trouvait la version 2020 du Titan très réussie. Alors, si ça vous plaît de vous démarquer de la foule…

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, écusson

On aime

Garantie prolongée

Système multimédia

Moteur V8

Confort des sièges

On aime moins

Un seul moteur offert

Capacité de remorquage limitée

Plus cher que la version 2019

La concurrence principale

Chevrolet Silverado

Ford F-150

GMC Sierra

Ram 1500

Toyota Tundra

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, caisse

Photo : Auto123.com Nissan Titan PRO-4X 2020, hayon