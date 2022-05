Une troisième usine Nissan aux États-Unis ?

Fournir à la demande est certes l’un des défis les plus importants que doivent relever tous les constructeurs automobiles actuellement. Avec l’arrivée de modèles tout électriques et une multiplication de l’offre, la commande n’a jamais été aussi lourde.

Dans cette optique, Nissan envisage d’ajouter une nouvelle usine aux États-Unis, spécifiquement pour répondre à la demande croissante pour des modèles électriques. C’est du moins ce qu’a déclaré vendredi un haut dirigeant de la compagnie, Ashwani Gupta, à des journalistes dans les bureaux de l’entreprise à Yokohama, au Japon.

« Ce ne serait peut-être pas une surprise si nous nous tournions vers une troisième usine », a-t-il précisé.

Nissan opère actuellement deux plans en sol américain, soit un à Canton, au Mississippi, l’autre à Smyrna, au Tennessee. Le premier assemble notamment la berline Altima alors que le deuxième fabrique la LEAF et le Pathfinder, entre autres. Les deux emploient des milliers de travailleurs et sont responsables de l’assemblage de millions de véhicules pour Nissan depuis leurs débuts.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Quant à la troisième usine dans la mire de la compagnie, on ne sait trop quelle forme elle prendra. Elle pourrait être complètement indépendante des deux autres, ou encore rattachée à l’une d’elles. On parlerait bien sûr de l’ajout de milliers d’emplois, mais ce n’est pas pour demain non plus.

Plusieurs choses demeurent à analyser, si l’on prend le temps de lire entre les lignes des déclarations d’Ashwani Gupta. Selon lui, l’importance de l’endroit où seront préparés certains modèles va augmenter d’année en année. Selon les régions, des incitatifs peuvent être en place pour la vente de véhicules électriques, ce qui peut avoir une influence sur l’endroit où il faudra les assembler. Le taux de change peut également rendre la production locale plus souhaitable.

Bien sûr, il faudra prendre le temps de voir ce qui va se passer chez Nissan au cours des prochaines années, notamment avec l’arrivée d’autres nouveaux modèles électriques. Le premier en lice est le VUS Ariya que nous aurons l’occasion d’essayer un peu plus tard cette année.