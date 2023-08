Nissan Titan : c’est terminé aux États-Unis après 2024

• Le Nissan Titan sera retiré du marché américain après l’année 2024.

En novembre 2019, nous assistions à la présentation d’une camionnette Titan passablement renouvelée. Ça se passait en Utah. Pour l’occasion, Nissan bonifiait son offre afin de donner un second souffle à son modèle.

La compagnie savait qu’elle n’avait pas les outils pour rivaliser avec les propositions des trois grands constructeurs américains, mais elle souhaitait toujours trouver sa place au soleil dans le segment des camionnettes pleine grandeur.

En 2021, sans grande surprise, on annonçait que le modèle allait être retiré du marché canadien, mais qu’il poursuivrait sa route aux États-Unis. Après tout, on avait investi plus de 300 millions lors de la mise à jour ; il fallait bien rentabiliser le tout.

Mais voilà que le produit arrive aussi à la croisée des chemins chez nos voisins du Sud. Nissan vient d’annoncer les changements à la gamme 2024 là-bas et les consommateurs auront droit à une offre restreinte. Ça n’annonce jamais rien de bon pour un modèle en difficulté.

Pour vous donner une idée de son recul vis-à-vis ses rivaux, les chiffres de ventes parlent d’eux-mêmes. Le Titan a connu sa meilleure année en 2005 sur le marché américain avec 86 945 ventes. Entre 2009 et 2016, on n’a jamais réussi à en écouler plus de 25 000 annuellement. Lors de la refonte de 2017, un petit regain de vie a fait passer les résultats à 52 924, mais c’est en décroissance depuis. En 2022, seulement 15 064 unités ont été vendues. Chaque année, Ford écoule plus de 750 000 F-150 en Amérique du Nord et elle a déjà atteint le million d’unités annuellement.

Tout ça pour vous dire que ça sent la fin pour le modèle. Le site Carscoops a été informé par une source de l’existence d’un « document interne prouvant que la production à l’usine de Canton, au Mississippi, était sur le point de s’arrêter. »

À voir aussi : Nissan Titan Crew Cab LE 4x4 2010 : essai routier

À voir aussi : Essai du Nissan Titan 2020 : une mise à jour qui fait du bien

Nissan Titan 2022 rouge Photo : Nissan

Nissan confirme le retrait du Titan

Contactée par plusieurs médias soucieux d’en savoir plus, Nissan y est allée de cette déclaration : « La production du Nissan Titan devrait se terminer à l’été 2024 dans notre usine de Canton, au Mississippi. Dans le cadre de la vision Ambition 2030 de Nissan pour un avenir électrifié, nous accélérons le processus de transformation de l’usine de Canton avec les dernières technologies de fabrication de véhicules électriques. Cela permettra de produire deux nouveaux véhicules entièrement électriques. Cette mesure n’entraînera aucune réduction d’effectifs. Titan est une marque importante pour Nissan en Amérique du Nord depuis 20 ans, et nous sommes reconnaissants envers les concessionnaires, les clients et les milliers d’employés qui ont joué un rôle essentiel tout au long du cycle de vie de Titan ».

C’est bien dommage pour ceux qui aimaient la différence que proposait ce modèle, surtout qu’il ne manquait pas de qualités. Seulement, on l’a vu avec les efforts de Toyota qui a investi des sommes colossales pour tenter de percer le marché des camionnettes pleine grandeur en Amérique du Nord, il est très difficile pour un constructeur étranger de faire sa place au soleil.

Nissan jette finalement l’éponge.