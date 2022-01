Au cours des deux ou trois dernières années, l’industrie automobile nous a fait découvrir de nouveaux véhicules pensés pour la conduite hors route d’abord, ainsi que plusieurs variantes de véhicules connus offrant plus de capacités hors des sentiers battus.

Qu’on pense simplement au Ford Bronco ou au Ram TRX dans le premier cas, ou encore aux variantes Wilderness chez Subaru (Outback et Forester), ainsi qu’à l’approche Trailsport chez Honda dans le deuxième.

Les gens s’aventurent en grand nombre hors des sentiers battus, semble-t-il. Or, si les constructeurs équipent leurs produits de pneus capables de faire le travail, il existe des solutions plus personnalisées pour ceux qui en veulent un peu plus. Comme c’est le cas chez Nokian qui nous arrive avec deux nouveaux pneus pensés justement pour ces genres de véhicules.

La compagnie voit aussi une occasion de croissance incroyable, elle qui souhaite doubler ses ventes en Amérique du Nord au cours des prochaines années. La firme a d’ailleurs inauguré une usine de fabrication à Dayton, au Tennessee, à l’automne 2019. Bientôt, la capacité de cette dernière sera de quatre millions de pneus par année.

Maintenant, concernant les deux nouveaux produits présentés, voici ce qu’ils vous proposent, en substance.

Le pneu Nokian Outpost AT

Outpost AT

Pour ceux qui possèdent des camionnettes, des VUS massifs et de vrais utilitaires appelés à s’aventurer hors des sentiers battus, Nokian Tyres propose l’Outpost AT, un pneu tout-terrain qui possède une bande de roulement agressive et renforcée avec une armature en aramide. On parle ici de fibres (notamment utilisée pour les gilets pare-balles) qui offrent une grande résistance à la perforation. Avec ce pneu, ces dernières sont non seulement présentes dans les flancs du pneu, mais aussi sous la bande de roulement.

De plus, l’Outpost AT propose différentes technologies qui visent à faciliter la vie des utilisateurs hors des sentiers battus, mais aussi leur offrir plus d’assurance, de durabilité et de longévité. Par exemple, les « flancs Summit munis de pointes dans la partie supérieure offrent une adhérence supplémentaire lorsque le pneu s’enfonce dans des surfaces molles. »

Vous remarquerez aussi en observant bien l’image du pneu que le design de la bande de roulement se poursuit sur les flancs, ce qui permet d’obtenir une adhérence supplémentaire lorsque cette partie du pneu se trouve aussi exposée à des conditions plus difficiles. Elles servent également à renforcer le style plus robuste et aventurier au pneu.

Des parties du pneu (Gravel Guards) ont quant à elles pour mission de protéger la bande contre les perforations. On retrouve aussi ce que Nokian appelle des Canyon Cuts, soit un design que l’on aperçoit dans les bandes circonférentielles extérieures du pneu. Ces dernières ont pour objectif d’attirer et de faire dévier la boue, la neige, etc., afin que les sillons principaux de la bande de roulement demeurent le plus vides possible pour offrir un maximum de traction à chaque tour de roue.

Bref, les petites touches innovantes sont nombreuses avec ce pneu qui promet de séduire ses utilisateurs.

Photo : Nokian Le pneu Nokian Outpost APT

Outpost APT

Dans le cas du modèle Outpost APT, on parle d’une proposition s’affichant également comme très robuste. Cependant, elle est davantage destinée aux propriétaires de véhicules utilitaires voués à la conduite hors route plus légère. Pensons à une Subaru Outback, à un Toyota RAV4 Trail, etc.

Ici, on vise le bon compromis entre une robustesse et une durabilité accrue en conduite hors route, mais aussi un confort de roulement appréciable et sécuritaire au quotidien. Les rainures profondes de ce pneu aident, par exemple, à réduire au maximum les risques d’aquaplanage. Des fibres d’aramide sont aussi utilisées avec le modèle APT, mais seulement dans les flancs. Fait amusant, les parois latérales sont différentes d’un côté ou de l’autre ; au propriétaire de décider quelle face il veut montrer à son entourage.

Du reste, on retrouve avec ces deux pneus les indicateurs de sécurité de Nokian, soit des pourcentages inscrits dans la bande de roulement. On voit donc ces derniers disparaître avec le temps, nous indiquant le moment où le pneu arrive en fin de vie. Chaque nouveau modèle Outpost possède aussi le pictogramme qui atteste qu’il a répondu aux exigences pour être utilisé l’hiver, un critère très important au Québec.

Les deux unités sont aussi assorties de garanties importantes, soit 100 000 km pour l’Outpost AT, 105 000 km pour l’Outpost APT. Ils sont protégés grâce à leur programme contre les nids-de-poule. Ainsi, si un pneu subit un dommage irréparable en raison d’un hasard de la route, il sera remplacé sans frais par la compagnie.

Les pneus Outpost AT et Outpost APT (ce dernier est exclusif aux États-Unis et au Canada) sont offerts chez tous les détaillants de pneus autorisés à la vente de produits Nokian en Amérique du Nord.

Photo : Nokian Nokian Outpost APT