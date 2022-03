Au début du mois de mars, Volkswagen a enfin levé le voile sur l’ID.Buzz, l’incarnation moderne et électrique d’un des modèles les plus iconiques de son histoire, le fameux Microbus, ou le Type 2, si vous préférez.

Le produit, ça semble une évidence, va connaître du succès. D’abord en raison de son format pratique, puis de sa configuration électrique, mais aussi grâce à son style craquant. Et c’est sans oublier la fibre rétro qu’il joue à merveille.

Et il sera offert un peu partout à travers le monde, y compris chez nous en configuration allongée pour passagers.

Maintenant, combien d’unités verrons-nous sur les routes ? C’est la grande question, principalement en raison de la situation actuelle qui rend l’accessibilité aux véhicules électriques particulièrement difficile. Et il y a aussi la stratégie de Volkswagen. Concrètement, quels sont les objectifs de l’entreprise avec ce modèle ?

Et bien, on vient d’en voir une idée, car Ralf Brandstaetter, le chef de la direction de Volkswagen (division véhicule), l’a précisé lors d’une présentation des perspectives financières et des produits de l’entreprise pour 2022 et les années à venir.

« Nous voulons vendre environ 120 000 unités par an », a-t-il déclaré. Selon lui, l’ID.Buzz est le véhicule qui génère le plus d’émotion au sein de la famille des produits électriques de la marque et il a tout pour devenir un excellent vendeur. « L’ID Buzz a été incroyablement bien accueilli aux États-Unis, où il fait même l’objet d’un certain culte », a ajouté le dirigeant.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.Buzz, trois quarts arrière

Les premières commandes de l’ID Buzz devraient avoir lieu en mai alors que les premiers exemplaires sont attendus sur les routes européennes dès l’automne. Il sera offert là-bas en version pour passagers, mais aussi en configuration de fourgon (qui ne peut pas être commercialisé chez nous en raison d’une vieille réglementation). En ce qui nous concerne, les modèles qui nous sont destinés devraient arriver au début de 2024.

Il est intéressant de noter que Volkswagen procède aux essais de modèles proposant une autonomie de niveau 4, ce qui signifie qu’ils peuvent circuler sans conducteurs sous certaines conditions. La compagnie vise le transport commercial (personnes et marchandises) pour 2025.