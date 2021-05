La dernière Plymouth construite est à vendre

Lorsqu’on évoque le nom de Plymouth dans l’histoire de l’automobile, les yeux de plusieurs collectionneurs s’écarquillent. Et c’est normal ; la compagnie nous a donné quantité de classiques au fil des années, soit de son année de fondation, 1928, à celle où elle a fermé ses portes, 2001.

La voiture qui vient d’apparaître à vendre sur le site Bring a Trailer est tout sauf un classique, toutefois, mais elle a l’honneur d’avoir été la dernière Plymouth à avoir été fabriquée en 2001.

Le modèle ? Une Neon. Oui, une Neon, une voiture dont la carrière a été tout sauf glorieuse. Il y a cependant quelques éléments intéressants à propos de cette dernière, dont le fait qu’elle n’a roulé que 68 miles jusqu’à présent, soit un peu plus de 100 kilomètres.

Elle est neuve.

Photo : Bring a Trailer Plymouth Neon 2001, profil

Selon la firme Hagerty, qui est spécialisée dans la voiture ancienne (valeur et assurances), la voiture a été commandée par Darrell Davis qui était alors premier vice-président des pièces et du service chez DaimlerChrysler. La voiture a été livrée dans le Midwest, mais se trouve aujourd’hui en Floride.

Le modèle est une version LX. Sa teinte extérieure argentée est complétée par un habitacle en cuir noir. Pour ce qui est des options, on retrouve à bord de fausses boiseries, un toit ouvrant et un lecteur CD intégré au tableau de bord. Ce qui la rend peut-être encore plus intéressante, c’est qu’elle est équipée d’une transmission manuelle à cinq rapports. Sous le capot, on retrouve un 4-cylindres de 2 litres.

Autre fait intéressant, Darrell Davis a conservé tous les souvenirs imaginables pour le prochain propriétaire. L’acheteur prendra donc livraison de la bannière qui était affichée au-dessus de la voiture lors de sa sortie de la chaîne de montage, d’une antenne radio jamais installée, de l’autocollant original qu’on retrouvait dans la fenêtre et d’autres documents et objets divers. La voiture est présentement garée dans un garage à climat contrôlé, mais une certaine corrosion est visible sur le silencieux sur les photos fournies au site Bring a Trailer.

Photo : Bring a Trailer Plymouth Neon 2001, avant

Quant à la Neon, après la mort de Plymouth, elle allait poursuivre sa carrière chez Dodge et Chrysler jusqu’en 2006.

Au moment d’écrire ces lignes, l’encan en ligne montre une mise de 12 750 $ pour le modèle. La vente va se conclure le 10 mai prochain. Il sera intéressant de voir à quel prix la voiture sera finalement vendue.

Photo : Bring a Trailer Plymouth Neon 2001, de haut

Photo : Bring a Trailer Plymouth Neon 2001, arrière

Photo : Bring a Trailer Plymouth Neon 2001, intérieur

Photo : Bring a Trailer Plymouth Neon 2001, tableau de bord