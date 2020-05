Les pneus Nokian 2018, mis à l'épreuve : Une belle aventure

C’est le slogan du manufacturier de pneus Nokian et c’est en effet toute une aventure dans laquelle les finlandais se sont lancés il y a de ça plusieurs années. La compagnie célèbre ses 120 ans d’existence cette année et se définit comme « a life driven company » (une compagnie motivé par la vie). Leur mission est de vous donner « la tranquillité d’esprit dans toutes les conditions ».

C’est toute une aventure sur laquelle se sont lancé les fondateurs de Nokian quand ils ont fondé leur compagnie de bottes de caoutchouc en 1898. L’automobile venait à peine de faire son apparition et ce n’est que quelques années plus tard que Nokian s’est lancé dans la fabrication de pneus.

Ils ont commencé par fabriquer des pneus de voiture en 1932 et ce n’est qu’en 1934 que voit le jour le premier pneu d’hiver au monde! C’est tout à fait logique puisque la Finlande a un climat similaire au notre avec des hivers rigoureux.

Le nom de pneu Hakkapeliitta a été introduit en 1936 et certains pneus vendus, sous le nom de pneu Nokian, utilisent toujours le nom Hakkapeliitta. Hakkapeliitta est un terme historique (finlandais) utilisé pour désigner un cavalier léger et courageux finlandais au service du roi Gustave Adolphe de Suède pendant la guerre de trente ans (1618-1648).

« Je travaillais à l’époque pour une compagnie de planches à neige et je devais faire de la route en hiver pour mon employeur. Il m’a tout de suite dit qu’il fallait que je me sente en sécurité et que ça me prenait des pneus Nokian pour mon véhicule. » C’est avec cet anecdote que Hans Dyhrman, devenu maintenant le directeur du marketing pour Nokian, s’est présenté à nous durant la première séance d’information. Les deux caractéristiques les plus importantes pour Nokian sont « la sécurité » et le « développement durable ». En Europe, surtout dans les pays scandinaves et la Russie, Nokian va de pair avec la saison hivernale.

Essais routiers

Nokian est reconnu pour l’excellence de ses pneus d’hiver mais saviez-vous que cette compagnie de pneus finlandaise produit aussi des pneus d’été ainsi que des pneus quatre saisons qui ont une très bonne réputation.

Dans le but de se faire connaitre d’avantage au Québec, Nokian nous ont invité à participer à un événement qui se déroulait sur deux jours et où on pouvait essayer plusieurs véhicules chaussés de ses pneus. C’était le premier évènement de ce genre en sol canadien et il ne sera certainement pas le dernier.

On nous a proposé une série de trajets au nord de Montréal qui passaient par St-Eustache, Ste-Adèle, Ste-Agathe avec le point d’arrivée à l’Esterel (Ste-Margueritte du Lac Masson). Les routes empruntées étaient, pour la plupart, sinueuses et cahoteuses, parfois même des routes en gravier.

On avait 5 véhicules à l’essai : Audi A4, Nissan Rogue, Dodge Durango, Chevrolet Silverado et Dodge Ram.

L’Audi A4 équipé des pneus zLine A/S nous a transmis un sentiment de confiance et de sécurité qu’on pouvait surtout ressentir dans des courbes serrées prisent en vitesse. Aucun crissement, ni de roulis avec ces pneus, en plus d’un roulement très silencieux.

Photo : P.Facchin Pneus zLine A/S

Photo : P.Facchin Pneu zLine A/S

Parmi les pneus pour VUS (et CUS) qu’on a pu essayer il y avait le pneu Entyre C/S que chaussait le Dodge Durango. La première impression était celle d’un roulement en silence et en douceur. Des épaulements plus raides et des flancs en aramide renforcés améliorent non seulement la stabilité dans les virages et la tenue de route, mais renforcent également la durabilité et la résistance à la perforation de ces modèles. Il convient de noter que Nokian a créé des rainures de bande de roulement plus profondes que les autres pour une durée de vie plus longue.

Photo : Nokian Entyre C/S

Un autre pneu quatre saisons de Nokian est le Rotiiva A/T qui se trouvait sur la camionette Dodge Ram. Encore une fois, silence et douceur sont les caractéristiques qu’on remarque. Nokian est réputé pour son excellente gamme de pneus d’hiver et utilise la même technologie dans la Rotiiva AT Plus. Les lamelles 3-D sont placées stratégiquement autour de la bande de roulement pour offrir une traction et une maniabilité supérieures sur les chaussées mouillées ou recouvertes de neige. Parmi les commentaires sur ce pneu, on dit qu’il a aussi une excellente traction dans la neige profonde et sur la glace.

L'ajout d’expédients de roche, situés au bas des rainures de la bande de roulement, aide à éliminer les roches et le gravier qui s'accumulent dans les rainures. Cela aide à prévenir une grande partie des dommages que vous rencontrez souvent en pénétrant des bords tranchants ou irréguliers des roches. Ceci est une belle addition pour ceux qui conduisent des routes de gravier la plupart du temps.

Développement durable et qualité

Nokian se félicite d’avoir investi dans les énergies renouvelables, entre autres avec la construction de leur usine à Colchester au Vermont qui est entièrement dépendante d’énergie solaire pour son fonctionnement. Un autre bel exemple de leur conscience environnementale vient du fait qu’ils ont été le premier manufacturier de pneus au monde à utiliser des huiles purifiés sans aucun produit toxique ou produits chimiques cancérigène, et ce, dans le but de prouver que des produits de haute qualité sont réalisables en étant éco-responsables. Leur usine en Finlande est alimenté par de la biomasse et ils sont une entreprise zero-déchets, recyclant tout ce qu’ils produisent. Pour cette raison ils ont été nommés comme le manufacturier de pneus le plus écologique sur la planète.

Le développement de produits de Nokian Tyres vise constamment des solutions durables pour la sécurité et l’environnement, en tenant compte du cycle de vie complet du pneu.

Plan d'expansion stratégique

Avec ses deux usines, une en Finlande et l’autre à peine de l’autre côté de la frontière en Russie, Nokian produits plus de 20 millions de pneus par année. Une nouvelle usine vient d’être construite aux États-Unis, à Dayton au Tennessee et produira 4 millions de pneus dès 2020.

Nokian produit aussi des pneus pour les industries lourdes se spécialisant dans les pneus pour le domaine forestier, l’agriculture, les pneus pour camions et le rechapage ainsi que les pneus pour les ports et les mines.

Photo : Nokian Nokian Dayton Factory

Recherche et innovations

Nokian travaille fort pour que leurs pneus soient les plus sécuritaires et confortables tout en minimisant leur empreinte écologique. Ils font beaucoup de recherche sur les composantes du pneus et élaborent plusieurs esquisses et design de motifs pour la bande de roulement. Tout ceci est mis à l’épreuve dans des tests à l’intérieur, l’extérieur et via des pilotes d’essais professionnels. Deux des plus récents pneus créer utilisant les dernières innovations sont le Nokian WR G4 et le Nokian Hakkapeliitta R3 et R3 SUV.

Photo : Nokian Nokian Hakkapeliitta R2

Photo : Nokian Nokian Fastest on ice

Pour s’assurer de la sécurité de leurs pneus, Nokian exploite trois sites d’essais routiers : White Hell à Ivalo, le site le plus évocateur (L’Enfer Blanc) et l’endroit le plus au nord de la planète pour tester des pneus. Il se trouve à 290 kilomètres au nord du cercle polaire!

À l'autre bout du spectre, Nokian est en train de bâtir une nouveau centre de technologie en Espagne qui aura une piste ovale de 7 kilomètres. Nokian pourra y mettre à l’essai ses pneus quatre saisons et surtout des produits qui ont une cote de vitesse plus élevée.

Une caractéristique que Nokian a ajoutée pour rendre plus facile l’utilisation de la bande de roulement est ce qu’ils appellent les indicateurs de sécurité de conduite. Autour de la surface extérieure de la bande de roulement, des chiffres indiquent le pourcentage de bande de roulement utilisable sur le pneu. C’est un moyen rapide et facile de voir immédiatement quelle est la bande de roulement qui reste et s’il est temps de remplacer les pneus.

Photo : Nokian Centre de technologie Nokian-Ivalo

Photo : Nokian Centre de technologie Nokian-Espagne

Pneus pour véhicules électriques

Nokian produit aussi des pneus pour véhicules électrique à faible indice de roulement (cote « A »). Ils ont été choisis pour équiper et faire des tests sur la voiture concept entièrement électrique finlandaise, la Toroidion 1MW Concept qui était parmi les premières voitures électriques dans la catégorie des hypercars!

Nokian se vante d’utiliser de l’aramide pour les flancs de leurs pneus; ce matériau est utilisé dans les vestes pare-balles alors on vous pouvez imaginer à quelle point ça renforcit le flanc du pneu. Avec les nids de poule qui ont parfois l’air plus des cratères de météore, ce genre de renfort aide le pneu à demeurer intact sans se fissurer ni faire de ballonnement suite à un de ces accrochages.

Photo : Nokian Toroidion 1MW Concept

Lifestyles

Il y a tout un monde en dehors de la production de pneus pour Nokian; ils sont affiliés à POWDR Adventure Lifestyles Company qui gère 9 centres de villégiatures à travers les États-Unis et ils sont partenaires officiels de la NFL. Ils participent comme partenaire ou commanditaire a beaucoup d’évènements sportifs. D’ailleurs leur pdg est une femme, Hille Korhonen, et elle participe même aux épreuves de Ironman!

Record de vitesse…en tracteur!!

Vous avez déjà vu un tracteur faire du « drift »? Et bien Nokian qui produit aussi des pneus pour de la machinerie lourde a établi un record pour le tracteur le plus rapide chaussé de pneus d’hiver!