New York, New York - Le Porsche Macan EV fait ses débuts en Amérique du Nord cette semaine à l’occasion du Salon de l’auto de New York 2024.

En matière de design, le Macan EV ressemble beaucoup à ce que Porsche nous a montré avec la dernière édition de la version équipée d’un moteur à combustion. C’est ce qui propulse ce VUS qui le distingue. Construit sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), développée par le groupe Volkswagen pour ses futurs véhicules électriques, le Macan EV sera offert en deux versions sur notre marché, soit Macan 4 et Macan Turbo Electric.

Porsche Macan EV 2024, avant Photo : D.Boshouwers

Porsche Macan EV 2024, écusson Photo : D.Boshouwers

Le Macan 4 est équipé de deux moteurs électriques et délivre une puissance totale de 402 chevaux et un couple de 479 lb-pi, ainsi qu’un temps de 5,2 secondes pour l’accélération de 0 à 100 km/h. Le Macan Turbo va plus loin avec une puissance de 630 chevaux et un couple de 833 lb-pi qui lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

En ce qui concerne la recharge, la capacité maximale est de 270 kW grâce à l’architecture de 800 volts du modèle, donc essentiellement la même que celle de la Taycan. La recharge de 10 % à 80 % peut se faire en moins de 25 minutes.

La Porsche Macan EV 2024 devrait faire ses débuts sur le marché nord-américain avant la fin de cette année. Plus de détails seront fournis à l’approche de la date de lancement.

Porsche Macan EV 2024, trois quarts arrière Photo : D.Boshouwers