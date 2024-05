• Auto123 effectue un premier essai de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025.

Stuttgart, Allemagne — La Porsche Taycan entièrement électrique a beau faire des vagues depuis son lancement en 2019, il ne faut pas oublier que bien avant elle, la compagnie proposait une berline, la Panamera. C’était la première incursion de Porsche dans ce segment et après deux générations et deux styles de carrosseries — la berline et la Sport Turismo de type familial — la Panamera continue de prouver qu’elle peut rivaliser avec les berlines intermédiaires de Mercedes-Benz et de BMW.

Pour 2025, Porsche propose une Panamera offrant plus de technologie, notamment en matière d’hybridité, de performance et de luxe.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, de profil | Photo : D.Heyman

Porsche Panamera E-Hybrid 2025 — quoi de neuf ?

L’hybride est en effet le mot d’ordre pour 2025. Trois modèles E-Hybrid différents sont proposés : Panamera 4, Panamera 4S et Panamera Turbo E-Hybrid. Ils sont rejoints par un seul modèle non hybride, en entrée de gamme. Toutes les Panamera, à l’exception de la variante Turbo E-Hybrid, sont équipées d’un moteur V6 turbo de 2,9 litres (oui, toutes les versions offrent un turbochargeur) développant 348 chevaux et un couple de 368 lb-pi.

Le modèle haut de gamme Turbo E-Hybrid est équipé d’un V8 biturbo développant 670 chevaux et 685 lb-pi, ce qui en fait l’une des voitures les plus puissantes proposées à ce jour par Porsche. Tous les modèles sont équipés d’une boîte de vitesses automatique PDK à huit rapports et à double embrayage, et tous, à l’exception du modèle de base, sont à transmission intégrale.

Outre les moteurs plus puissants, le châssis bénéficie du nouveau système Porsche Active Ride. Ce système est de série sur la variante Turbo E-Hybrid et en option sur les autres modèles. Il peut lire la surface sur laquelle on roule et s’ajuster en conséquence pour une conduite plus douce, mais il permet également à la Panamera de « s’incliner » dans les virages, ce qui aide à garder la caisse neutre et à réduire le sous-virage.

Sur le plan du style, Porsche a rendu sa Panamera plus svelte en modifiant la forme des vitres latérales, qui sont désormais plus près de la carrosserie, et en ajoutant une nouvelle prise d’air entre les phares Matrix à DEL de 32 000 pixels (de série), afin d’alimenter les moteurs plus puissants.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, trois quarts avant | Photo : D.Heyman

Design de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025 - 8,5/10

Avec son nouveau style, la Panamera a l’air d’une vraie Porsche. Les ailes sont sculptées à l’avant et à l’arrière, ce qui donne un profil presque semblable à celui d’une bouteille de Coca-Cola, tandis que le large hayon arrière (la version Sport Turismo, avec sa porte arrière plus verticale, n’existe plus) rejoint le pare-chocs arrière, les ailes et les feux dans une harmonie qui rappelle la 911.

En effet, parce que le modèle a quelque peu épaissi ces dernières années, cela signifie que ces deux éléments ne sont plus aussi divergents qu’ils l’étaient autrefois.

D’autres touches propres aux variantes hybrides de la marque, tels les étriers de frein jaunes, sont de retour, et la variante Turbo E-Hybrid hérite de ses propres éléments de style pour mieux se différencier des autres modèles. Le bouclier inférieur est différent, les sorties d’échappement sont bronze foncé, les prises d’air et les plaques de protection sont en fibre de carbone, et des jantes à blocage central sont même proposées en option, comme sur les modèles RS de Porsche, destinés à la course.

La cerise sur le gâteau, ce sont les emblèmes uniques de Porsche, finis dans une couleur cuivrée foncée appelée « Turbonite », qui donne un aspect plus sinistre que son nom ne le laisse supposer.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur

On retrouve également à l’intérieur de la variante Turbo E-Hybrid de la fibre de carbone (les autres modèles reçoivent des matériaux en aluminium et « noir piano »), mais à part pour l’encadrement de la console centrale, il n’y en a pas beaucoup. On aurait aimé en voir un peu plus, notamment sur les panneaux de porte.

Sans surprise, le combiné d’instruments est entièrement à affichage numérique. Porsche a incliné davantage les commandes vers le conducteur et déplacé le sélecteur de vitesses sur le tableau de bord, à droite du volant. Ce dernier contribue à réduire l’encombrement, mais il est un peu gênant à utiliser en raison de son positionnement horizontal. L’allumage se fait par un bouton-poussoir au lieu du mouvement que l’on fait normalement lorsqu’on tourne une clef, une approche qui prévalait auparavant ; au moins, le bouton de démarrage est toujours à gauche de la colonne de direction, dans la plus pure tradition Porsche.

La position du conducteur est également typique : un peu vertical, mais avec une excellente vue sur le volant de petit diamètre et avec toutes les commandes à portée de main. Il n’y a de la place que pour deux personnes à l’arrière, mais les sièges baquets sont confortables et correspondent au mandat GT de la Panamera.

À noter que Porsche commercialise sur d’autres marchés une version Executive à empattement long.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, écran de donnée | Photo : D.Heyman

La technologie de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025 - 8/10

Toutes les Panamera disposent de série d’un écran central de 12,3 pouces avec la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto. Les passagers arrière disposent de leur propre écran et peuvent contrôler le système de navigation, ainsi que la climatisation et la chaîne audio. Si vous souhaitez offrir encore plus de contrôle aux passagers, vous pouvez opter pour un écran de 10,9 pouces situé au tableau de bord, devant le passager avant.

Les écrans sont dotés de touches tactiles réactives et il est possible d’y effectuer toutes sortes de réglages, du multimédia à la modification des aides à la conduite telles que l’assistance au maintien dans la voie ou l’avertissement de limitation de vitesse.

Lors de notre voyage, nous avons beaucoup utilisé le système de navigation sur les routes et autoroutes autour de Stuttgart, là où se trouve le siège social de Porsche, et pour être honnête, je préfère Google Maps. Le système de navigation embarqué est très bien, mais ses instructions devraient être plus claires. L’affichage tête-haute est utile, mais Google est bien plus précis.

Les commandes que l’on retrouve à l’intérieur sont un mélange de surfaces tactiles à retour haptique et de quelques boutons traditionnels sous la forme d’interrupteurs métallisés. La façon dont certaines touches dépassent de l’écran tactile est un peu étrange. L’objectif, bien sûr, est de réduire l’encombrement et de bénéficier d’un avantage secondaire appréciable sous la forme d’une réduction des coûts de production.

C’est peut-être la raison pour laquelle il n’y a pas de rétroviseur à affichage numérique. Dommage, car la visibilité arrière est limitée avec la petite lunette de la Panamera.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, sous le capot | Photo : D.Heyman

Motorisation de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025 - 9/10

La puissance fournie par la version E-Hybrid régulière est impressionnante ; celle fournie par la variante Turbo E-Hybrid est astronomique. Et n’oubliez pas qu’il s’agit de véhicules électriques rechargeables, ce qui signifie qu’ils offrent une conduite entièrement électrique avec une batterie bien chargée. Dans quelle mesure ? D’après les tests effectués en Europe, il faut s’attendre à une autonomie de près de 100 km, selon les spécifications. En Amérique du Nord, nous nous attendons à environ 80 km.

Pour optimiser l’autonomie, les modes de conduite ont été modifiés. Il n’y a plus de mode Normal, par exemple, mais un mode E-Hybrid. Il y a également un mode EV et les modes Sport et Sport+ demeurent présentes.

Lorsque vous choisissez l’un de ces réglages, un menu qui s’affiche vous permet de régler des aspects individuels tels que la suspension et le groupe motopropulseur. Il est agréable de ne pas avoir à accéder à des menus supplémentaires pour ce faire. Il existe également des paramètres de recharge et de maintien de la charge qui permettent de recharger la batterie et de conserver l’énergie pour l’utiliser au moment le plus opportun.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, avant | Photo : D.Heyman

Conduite de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025 - 9/10

La Panamera E-Hybrid pèse un peu plus de deux tonnes, mais on ne s’en rend pas compte. Le turbocompresseur, les moteurs électriques et les moteurs à essence font équipe pour faire détaler la voiture dès le démarrage, tandis que la boîte automatique à double embrayage change de pignon de façon ultra rapide, comme si sa vie en dépendait. Elle est incroyablement vive à l’accélération et, grâce à une bande de puissance généreuse, la puissance est disponible à n’importe quelle vitesse.

Elle avale les kilomètres avec entrain lorsqu’on lui donne l’occasion de se dégourdir sur l’Autobahn. À 150 km/h, ça ressemble à une simple balade avec cette voiture. À 175 km/h, elle galope et à 200 km/h, on a l’impression qu’elle affiche un sourire en coin. Elle peut atteindre 315 km/h si on lui en donne l’occasion.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Bien sûr, la voiture est aussi compétente en virages. Toutes les Panamera sont équipées de série d’une suspension pneumatique à deux chambres pour maintenir le niveau de conduite et améliorer à la fois la maniabilité et le confort. La douceur de la conduite est à la hauteur de ce à quoi l’on s’attend d’une berline de luxe.

L’ajout de la technologie Porsche Active Ride, cependant, change la donne. Si le véhicule en est équipé, il se conduit de manière plus active, réagissant à la moindre sollicitation de la direction pour aider la Panamera à « plonger » dans les virages, comme on le ferait avec un vélo. C’est une sensation étrange au début, mais on finit par l’apprivoiser et l’on ne fait alors qu’un avec la route, comme si la voiture nous tirait.

Ce système permet également à la voiture de se soulever pour faciliter l’accès lorsque vous ouvrez la porte. Il est étrange de voir la voiture grimper vers nous, tout comme la voir redescendre en refermant la porte, mais ce système remplit son rôle.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, roue | Photo : D.Heyman

Les prix de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025 au Canada

Voici la structure de prix de la Panamera E-Hybrid au Canada :

– Panamera 4 E-Hybrid 2025 - 129 800 $

– Panamera 4S E-Hybrid 2025 - 148 900 $

- Panamera Turbo E-Hybrid 2025 - 223 100 $

Quelques-unes de vos questions concernant la Porsche Panamera 2025

Qu’en est-il de la Panamera non hybride ?

Il n’existe qu’un seul modèle non hybride ; il s’agit d’une version de base équipée d’un V6 biturbo développant 348 chevaux et 368 lb-pi de couple.

Dans quelle mesure la Panamera E-Hybrid peut-elle être orientée vers la performance ?

En plus du système Porsche Active Ride, vous pouvez ajouter des freins en céramique et des jantes plus grandes de 21 pouces.

Comment puis-je recharger ma Panamera E-Hybrid ?

La Panamera est équipée d’un chargeur embarqué de 11 kW qui met environ 2,5 heures, lorsque les conditions sont idéales.

Porsche Panamera E-Hybrid 2025, horloge | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Même aujourd’hui, c’est un énoncé fort de la part de Porsche de ne proposer que des motorisations hybrides pour la Panamera. Les acheteurs de berlines apprécient leur efficacité autant que n’importe qui d’autre, mais ils ont tendance à aimer davantage la performance, et certains peuvent avoir du mal à assimiler « performance » à « hybride » ou « électrifié ».

Un tour au volant de la nouvelle Panamera E-Hybrid, avec sa grande puissance et sa suspension astucieuse, en amènera certainement plus d’un à réaliser que non seulement « performance » et « électrification » vont de pair, mais qu’ils peuvent également faire équipe pour rehausser la barre à tous les niveaux.

Les concurrentes de la Porsche Panamera E-Hybrid 2025

– Audi A8

– BMW i5

– Lexus LS 500h

– Mercedes-EQ EQS