Voilà une nouvelle intéressante que l’on peut interpréter de bien des façons, mais qui démontre une tendance forte chez les amateurs de produits Porsche ; depuis le début de l’année, la proposition tout électrique Taycan s’écoule à un rythme plus rapide que la mythique 911 et son moteur à combustion.

Concrètement, Porsche a livré 28 640 Taycan au cours de la période de janvier à septembre. Quant à la 911, elle a pris la route de 27 972 domiciles, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période l’an dernier.

Depuis quelques mois, une question est sur toutes les lèvres concernant l’avenir de la 911, à savoir si elle peut ou doit passer à l’électrification. Si la question demeure en suspend, une chose semble claire ; les acheteurs de la marque sont prêts à effectuer un virage.

Quant aux chiffres de ventes plus globaux publiés vendredi, ils montrent que Porsche a livré 217 198 véhicules dans le monde entier au cours des trois premiers trimestres, soit une augmentation de 13 % sur l’année 2020, celle du début de la pandémie.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Porsche Porsche 911 Turbo S

Les résultats ont été portés vers le haut par Taycan, ainsi que par la croissance du Macan, l’une des vedettes incontestées de la marque. Ces résultats montrent aussi que Porsche s’est remis de la baisse de 5 % de ses ventes qu’elle avait connue au cours de la période de neuf mois entre 2019 et 2020.

Pour ce qui est du meneur incontesté, c’est le Cayenne avec 62 451 unités vendues entre le 1er janvier et le 30 septembre. Ça représente néanmoins une baisse de 2,8 % par rapport à la même période en 2020. En revanche, le Macan a vu ses résultats croître de 12 % à 61 944 exemplaires au cours des trois premiers trimestres de l’année. La Taycan et la 911 ont contribué à la hausse globale du volume de vente chez Porsche.

Autrement, on note la livraison de 20 275 Panameras et 15 916 718 Boxster et 718 Cayman, soit une augmentation d’environ 1 % par rapport à l’an dernier.