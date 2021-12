Premières images du futur VUS électrique de Lexus, le RZ

Avec Toyota qui vient de présenter son premier VUS tout électrique (bZ4X), il fallait s’attendre à ce que Lexus suive la parade. On savait que c’était le cas, en fait, car le concept Lexus LF-Z présenté plus tôt cette année avait vendu la mèche. Cependant, aujourd’hui, on a quelques images à se mettre sous la dent, ainsi qu’un nom, le RZ.

Le nouveau modèle profitera bien sûr de plusieurs éléments du Toyota bZ4X, mais comme on peut le voir avec les images, il aura son propre style, sa propre signature. Ce modèle sera le premier véhicule électrique que Lexus va commercialiser chez nous. La compagnie propose déjà un UX300e pour le marché chinois.

Photo : Lexus Lexus RZ, arrière

Le nom RZ450e a déjà été enregistré par la division de luxe de Toyota, ce qui nous donne une très bonne idée de sa future appellation. Le chiffre 450 laisse imaginer une puissance supérieure aux 215 chevaux que va proposer le bZ4X en configuration à deux moteurs. Lexus va assurément inclure la traction intégrale dans l’équation, mais il se pourrait qu’on ait droit à plus de puissance. D’ailleurs, la compagnie a déjà partagé des détails sur un groupe motopropulseur appelé Direct4. Ce dernier utilise un moteur électrique de 201 chevaux sur les essieux avant et arrière, de sorte que le RZ450e pourrait servir quelque chose qui se situerait entre 350 ou 400 forces.

Le luxe sera aussi mis de l’avant de façon plus prononcée. Pour le reste, on demeure dans la spéculation, surtout qu’on n’a rien vu encore concernant l’habitacle.

Nous aurons plus de détails à vous communiquer sur ce Lexus RZ lorsqu’on nous le présentera de façon plus approfondie quelque part en 2022.

Photo : Lexus Lexus RZ, phare, de côté

Photo : Lexus Lexus RZ, phare, de devant

Photo : Lexus Lexus RZ, feux