Si le marché des véhicules destinés à monsieur et madame tout le monde vire tranquillement vers l’électrification, il en va de même pour l’univers du fourgon de livraison. À cet effet, Ford va dévoiler sa solution le 12 novembre prochain.

Le modèle en question va adopter le nom de E-Transit. On se souviendra que récemment, Rivian annonçait la production des premiers exemplaires des quelque 100 000 unités qu’elle a promis de livrer à Amazon.

Ford n’allait certainement pas regarder la parade passer.

Hier matin, le constructeur américain a dévoilé le nom et le logo du futur véhicule, et ce, quelques heures seulement après que le chef de la direction de l’entreprise, Jim Farley, ait fait mention de son arrivée lors de la présentation des résultats du troisième trimestre de la compagnie.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Jim Farley a qualifié le E-Transit de « très important » pour Ford. Rappelons que la firme de Dearborn s’est engagée à investir 11,5 milliards de dollars US dans l’électrification d’ici à l’horizon 2022.

Le E-Transit devrait être mis en vente en 2021 en tant que modèle 2022. Un peu comme c’est le cas avec le modèle à essence, il sera offert en différentes configurations, que ce soit des hauteurs ou des longueurs différentes, des châssis-cabine, bref, tout ce dont les entreprises auront besoin.

Ford voit d’ailleurs ce marché comme très important. La quantité de compagnies qui ont recours à ce genre de véhicule pour satisfaire leurs besoins est phénoménale et c’est tout un marché qui est à saisir ici. De plus, Ford prévoit offrir des logiciels et des services télématiques en lien avec ces nouveaux fourgons électriques.