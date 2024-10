Rappel de plusieurs BMW en raison de problèmes de freins

BMW doit procéder au rappel de plusieurs modèles de sa gamme en raison d’un problème potentiel lié aux freins et aux systèmes de freinage antiblocage et de contrôle de stabilité.

Les modèles visés sont les X1, X5, X6, X7 et XM des années modèles 2023 et 2024, ainsi que certains modèles 530i, i5, 740i, 760i, i7 et 750e des mêmes années. En tout, 11 579 véhicules sont concernés aux États-Unis.

BMW a déclaré n’avoir connaissance d’aucun cas de blessure lié à ce problème.

Sur le site de Transports Canada, on fait état des X1, X2, X5, X6, X7, ainsi que les Mini 3-portes et Countryman. Au pays, 30 modèles seulement sont visés par la campagne.

C’est un peu confus d’un pays à l’autre, mais voilà le genre de rappel qu’on ne laisse pas passer sous silence, car il implique un danger pour la sécurité.

BMW XM 2023 | Photo : BMW Canada

Comme il est mentionné sur le site de Transports Canada, « une capacité de freinage réduite pourrait accroître les distances d’arrêt et augmenter le risque d’accident. De plus, un système de freinage antiblocage (ABS) et un système électronique de contrôle de la stabilité qui ne fonctionnent pas pourraient accroître les risques d’accident. »

Le freinage entièrement mécanique n’est pas affecté et reste disponible pour ralentir et arrêter le véhicule, et la fonction d’urgence du système de répartition électronique de la force de freinage continue également de contribuer à la stabilité du véhicule, selon ce que l’on peut retrouver dans l’avis de rappel.

Pour régler le problème, les concessionnaires devront remplacer le module de commande de frein intégré.

Les propriétaires seront avertis par courrier à partir du 22 novembre, en étant informés au passage des risques reliés à la sécurité concernant ce rappel. Une deuxième lettre sera envoyée dès que les pièces nécessaires pour la réparation seront disponibles.