EcoProBM, SK On et Ford ont annoncé un investissement important de 1,2 milliard de dollars canadiens pour établir une usine de fabrication de cathodes à Bécancour, au Québec. Cette initiative stratégique vise à consolider la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord, en mettant l'accent sur l'avancement de la technologie des batteries pour les futurs véhicules électriques de Ford.

La coentreprise, connue sous le nom d'EcoPro CAM Canada LP, devrait générer environ 345 nouveaux emplois et la production devrait commencer au cours du premier semestre 2026. L'installation pourra produire jusqu'à 45 000 tonnes métriques de matériaux de cathode active par an, contribuant ainsi à la demande croissante de composants pour véhicules électriques.

L'engagement de Ford à favoriser une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et en boucle fermée pour l'assemblage des batteries en Amérique du Nord souligne la volonté du constructeur automobile d'élargir l'accès aux véhicules électriques pour des millions de consommateurs. L'investissement marque la première entreprise de Ford au Québec, démontrant la volonté de l'entreprise de participer activement à l'élaboration de l'écosystème des véhicules électriques dans la province.

Investissement d'EcoProBM, SK On et Ford Photo : Ford Media Center

Bev Goodman, présidente-directrice générale de Ford Canada, s'est montrée enthousiaste à l'égard de cet investissement, soulignant la présence de longue date de Ford au Canada et sa volonté d'améliorer le paysage des véhicules électriques. Elle a déclaré : "Nous sommes ravis de saisir cette occasion de faire notre tout premier investissement au Québec, ce qui se traduira par des installations de pointe qui contribueront à façonner l'écosystème des véhicules électriques dans la province".

EcoPro CAM Canada LP se spécialisera dans la fabrication de matériaux pour cathodes actives, en particulier des matériaux de haute qualité à base de nickel-cobalt-manganèse (NCM). Ces matériaux sont essentiels pour les batteries rechargeables qui visent à atteindre une performance supérieure et une efficacité plus élevée par rapport aux produits existants. La technologie de gradient cœur-coquille (CSG) d'EcoPro devrait jouer un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs.

La construction a déjà commencé sur le vaste site de 280 000 mètres carrés (environ 3 millions de pieds carrés), qui abritera un bâtiment de six étages accueillant diverses fonctions, notamment des ingénieurs, des vendeurs, des professionnels du service, ainsi que des postes coopératifs pour les étudiants des collèges et universités du Québec. De plus, EcoPro CAM Canada LP s'engagera dans des activités de recherche et de développement afin d'améliorer la sécurité, la performance et l'efficacité de fabrication des batteries tout en minimisant son empreinte écologique.

chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques Photo : Ford Media Center

Le consortium est composé d'EcoProBM, de SK On et de Ford, EcoProBM supervisant les opérations quotidiennes. SK On, leader mondial dans le développement de batteries et de solutions pour véhicules électriques, s'est engagé à établir une chaîne d'approvisionnement stable pour les matériaux essentiels des batteries en Amérique du Nord. L'entreprise est à la pointe de la fabrication de batteries et prévoit d'équiper plus de 1,7 million de véhicules électriques par an avec une capacité de production supérieure à 180 GWh après 2025.

L'expansion d'EcoProBM sur le marché canadien renforce la portée mondiale de l'entreprise, après les efforts d'expansion déployés précédemment en Hongrie. Cette entreprise marque l'entrée d'EcoProBM en Amérique du Nord et constitue une étape importante dans l'établissement d'une présence significative sur le marché nord-américain des véhicules électriques.

La construction de l'usine de fabrication de cathodes a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec les gouvernements fédéral et provinciaux canadiens, ce qui souligne l'engagement du Canada à favoriser les partenariats stratégiques verts et à devenir une plaque tournante pour les chaînes d'approvisionnement en véhicules électriques.

Grâce à cet investissement, la région est prête à jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché des véhicules électriques et dans la transformation de l'industrie automobile vers la durabilité.