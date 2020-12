Le Salon de l’auto de Chicago est reporté

Le début de la nouvelle année est à nos portes et parce qu’on a une lueur d’espoir à l’horizon avec l’arrivée de vaccins contre le coronavirus, on peut commencer à regarder la prochaine année automobile avec un peu plus d’optimisme.

Ça inclut la tenue de salons automobiles un peu partout à travers la planète, mais avant de festoyer, beaucoup d’eau devra couler sous les ponts. Conséquemment, il faut s’attendre à quelques annulations ou reports d’événements alors que les autorités marchent encore sur des œufs.

À Chicago, on est pris avec une situation délicate alors que la tenue de l’événement était prévue en février. Ce dernier a eu lieu sans problème l’an dernier, mais cette année, les organisateurs ont jugé qu’il valait mieux reporter la fête plutôt que de courir un risque inutile dans deux mois alors que la pandémie ne sera toujours pas maîtrisée. Plutôt, on vise un événement au printemps. Aucune date n’a été fixée, mais on peut imaginer que ce sera plus près de l’été que de l’hiver.

« À ce stade, avec la récente augmentation des cas de COVID-19, il ne semble pas que le mois de février soit réaliste », a déclaré Mark Bilek, directeur principal des communications et de la technologie du Salon de l’automobile de Chicago. « Nous voulions donc nous assurer que les gens sachent que nous sommes toujours très enthousiastes à l’idée d’organiser un salon au printemps 2021, que ce soit en mars, avril ou mai ».

Le Salon de l’auto de Chicago 2021 devait se tenir du 13 au 21 février. Sur le site Internet, on parle maintenant du printemps 2021.

Mark Bilek a déclaré que le salon, l’un des plus importants d’Amérique du Nord, en particulier auprès des consommateurs, a travaillé avec les services de santé de la ville de Chicago et de l’État de l’Illinois pour déterminer quand il pourra organiser l’événement. Le salon a soumis des plans à la ville et à l’état, mais attend l’approbation, a déclaré Mark Bilek.

« Nous ne voulions pas lancer une date et devoir ensuite la déplacer à nouveau. Nous sommes donc, à ce stade, dans une sorte d’attente. Et bien sûr, il faut respecter les autres grands spectacles comme New York et Los Angeles qui ont déjà annoncé des dates. Nous ne voudrions évidemment pas entrer en conflit avec celles-ci. Nous ferons donc en sorte de trouver une place sur le calendrier pour accueillir un salon automobile de Chicago sûr et responsable ».

Le déplacement du Salon de Chicago pourrait être le dernier changement important dans le calendrier des salons automobiles. En effet, le Salon de Los Angeles a été repoussé au mois de mai, tandis que celui de New York a été reprogrammé pour le mois d’août. Quant au Salon de Détroit, il est désormais prévu pour la fin septembre.

Au Canada, rappelons que les éditions virtuelles planifiées des salons de Toronto et de Montréal ont été annulées pour 2021.