L’an dernier, le Salon de l’auto de Los Angeles avait été un des derniers à être annulé, car il se tient normalement au mois de novembre. Lorsque la décision a été prise, l’organisation prévoyait la tenue de l’événement pour la fin du mois de mai 2021.

En vue de la situation pandémique actuelle, qui s’améliore sans être réglée, les responsables ont décidé de reporter l’événement au mois de novembre, c’est-à-dire au moment où il se serait normalement tenu dans un univers normal.

Ainsi, les journées de presse sont inscrites pour les 17 et 18 novembre prochains et les journées ouvertes pour le public suivront du 19 au 28 novembre.

Le salon de Los Angeles est le dernier d’une série qui s’est vu annulé ou reporté.

Le Salon de Detroit, par exemple, a d’abord été reporté à cause de la pandémie, avant d’être finalement annulé pour 2021. Il sera remplacé par un événement qui aura lieu en plein air cette année, mais de bien moindre envergure. Ce dernier se tiendra à Pontiac, au nord de Detroit, au Michigan, du 21 au 26 septembre.

Quant au Salon de l’auto de Chicago, qui se tient généralement en février, il a été reporté au printemps de 2021. Les organisateurs n’ont pas encore fixé de date, mais un porte-parole a déclaré au site Automotive News en décembre qu’une date était visée entre mars et mai.

Et pour ce qui est du Salon de New York, qui se tient toujours en avril, on apprenait en octobre dernier qu’il aurait maintenant lieu du 20 au 29 août, avec une journée de presse prévue le 19. On verra comment les choses vont se dérouler avec la situation aux États-Unis, mais d’autres changements sont encore possibles.

Pour le Salon de Los Angeles, il y a lieu d’espérer.

Quant à la situation au Canada, rappelons que les principaux salons, qui se tiennent généralement en début d’année, ont été annulés.