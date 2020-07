La Californie est la mecque de l’automobile. Si le Salon de l’auto de Los Angeles n’est pas le plus imposant dans le pays de l’Oncle Sam, il est toujours pertinent et recèle toujours de belles surprises.

Pour ceux qui croyaient que la verte Californie allait nous présenter une myriade de véhicules électriques, vous serez déçu. Il y a eu une abondance sans fin d’utilitaires de toutes grandeurs. Même les rares véhicules verts au programme étaient eux aussi des camions. Heureusement, il y a quelques belles exceptions au programme. Voici donc un survol des modèles qui m’ont fait vibrer.

Porsche 911

2020 annonce la huitième génération de la Porsche 911 qui se place sous le signe de l’évolution. On présentait à Los Angeles les versions S en modèles deux ou quatre roues motrices. On retrouve toujours un moteur H6 de 3,0 litres turbo avec une puissance qui est portée à 443 chevaux, soit 23 chevaux de plus que la version actuelle. Il vous faudra à peine 3,5 secondes pour atteindre les 100 km/h et vous filerez à 306 km/h en poussant la machine à fond.

Le prix de départ de la 911 Carrera S 2020 s’établit à 129 100 $ et celui de la 911 Carrera 4S, à 137 400 $. Les nouveaux modèles peuvent être commandés dès maintenant et seront livrés au Canada à l’automne 2019. Au départ, les modèles arriveront avec une nouvelle boîte PDK à huit rapports (au lieu de sept) ; la boîte manuelle va suivre un peu plus tard.

Son style toujours à l’image de la 911 est un peu plus imposant avec des pneus asymétriques de 20 pouces en avant et 21 pouces à l’arrière.

