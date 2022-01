Shopicar en mode financement et acquisition

Gracieuseté d'AutoMedia.

L’an dernier, Shopicar lançait sa plateforme d’achat en ligne de véhicules d’occasion en pleine pandémie. En 2021, l’outil a gagné du terrain partout au Québec, proposant désormais les demandes de financement, l’achat de véhicule directement des consommateurs et la livraison ou la cueillette du véhicule directement dans la cour du client.

Adapté aux attentes du client d’aujourd’hui

« Nous sommes très fiers d’offrir aux consommateurs québécois une expérience de magasinage de véhicule en ligne des plus immersives, et ce, en français », soutient Philippe Desjardins, le nouveau président et directeur général de l’entreprise. Le client bénéficie ensuite d’une garantie de retour de 7 jours et/ou 500 km : « C’est le meilleur essai routier sur le marché : au lieu d’essayer l’auto pour 15 minutes, les clients l’utilisent pour aller à l’épicerie, porter les enfants à l’école ou faire du ski la fin de semaine, ce qui leur permet de vraiment essayer leur nouveau véhicule! »

Shopicar se donne comme mission de redonner confiance aux consommateurs dans le processus d’achat d’une voiture d’occasion, en prônant la transparence et la qualité avant tout. « Malheureusement, dû à un historique de pratiques douteuses et manque de transparence, notre industrie n’a pas une très bonne réputation. C’est une perception que nous voulons changer, avec un modèle d’affaires et une culture d’entreprise qui met l’accent sur la satisfaction et la longévité de nos relations clients. »

L’arrivée de Philippe Desjardins à la tête de la plateforme se traduit également par d’autres nouveautés au sein de la PME lavalloise. Notamment sur le plan de l’approvisionnement. Afin d’offrir un plus large éventail de véhicules aux consommateurs qui magasinent en ligne, Shopicar est en mode acquisition. Une première transaction a été effectuée le 1er juillet dernier avec l’achat d’Auto Desjardins, soulève le dirigeant. Ce dernier est d’ailleurs issu de la famille du concessionnaire Desjardins présent sur le territoire de la Capitale-Nationale et de Montréal. Philippe en est la troisième génération.

L’appui d’investisseurs

Philippe Desjardins compte sur la lancée de Shopicar en 2022. « L’entreprise est actuellement en mode financement afin d’agrandir l’équipe, d’augmenter notre offre d’inventaire et services, ainsi que de faire la promotion de la plateforme à travers la province », avise-t-il.



La force du nombre

Enfin, fière de détenir entre les mains un outil francophone, développé pour répondre aux besoins des concessionnaires de la province qui veulent élargir leur marché aux quatre coins du territoire, l’équipe de Shopicar souhaite élargir son réseau de partenaires et tripler sa croissance en 2022



Maître chez nous

« Nous souhaitons poursuivre la consolidation de nos parts de marché au Québec. Avant que ne le fasse la concurrence étrangère. Aussi, nous allons continuer de n’offrir aux consommateurs qu’une expérience d’achat agréable et 100 % transparente. Nous allons continuer de vérifier méticuleusement chaque véhicule que nous afficherons sur notre plateforme afin de consolider le lien de confiance entre nous et les consommateurs. »