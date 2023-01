• Stellantis a partagé ses plans en vue du CES de Las Vegas qui va se tenir au début de janvier.

• Le Ram 1500 tout électrique sera présenté sous forme de concept à ce CES.

• Carlos Tavares offrira une mise à jour de la vision de Stellantis pour les années à venir.

L’année 2022 tire à sa fin, ce qui signifie qu’on commence déjà à regarder ce que 2023 va nous offrir dans le monde automobile.

Au tournant du mois de janvier, on n’aura pas à attendre longtemps pour avoir un premier indice de ce qui s’en vient, car la tenue du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas représente une tribune extraordinaire pour les constructeurs.

Ce salon, jadis l’affaire de la technologie, est devenu un rassemblement automobile important compte tenu du contenu des véhicules modernes.

Stellantis a annoncé récemment ce qu’elle allait présenter lors de l’événement qui va se tenir du 5 au 8 janvier prochain, dans trois semaines.

La compagnie, engagée à devenir carboneutre d’ici 2038, va voir son chef de la direction, Carlos Tavares, prononcer une allocution au CES, à l’invitation des organisateurs. Ce dernier va présenter la version mise à jour de la vision de Stellantis en ce qui a trait à l’électrification.

Il avait ceci à partager, en prévision du CES.

« Nous présenterons au CES le meilleur de notre technologie visant à ravir nos clients et à relever le plus grand défi mondial actuel, la lutte aux changements climatiques. Vous allez découvrir de quelle façon on entrevoit la propulsion électrifiée et sans émission, comment nos logiciels rendent la mobilité plus facile et plus sûre, et comment la durabilité est ancrée dans toutes nos décisions. Notre volonté d’atteindre la carboneutralité d’ici 2038 est au cœur de nos priorités. »

Autrement, plusieurs véhicules seront sur place, dont les débuts du concept Peugeot Inception qui sera présenté par Linda Jackson, la cheffe de la direction de Peugeot. Nous allons aussi découvrir le Ram 1500 Revolution, la version électrique de la camionnette du constructeur, sous forme de concept. Le modèle sera révélé par Mike Koval, le chef de la direction de Ram.

Concernant le concept Peugeut Inception, il va donner une idée de la future orientation stylistique de la marque, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur avec un cockpit qui réinvente l’expérience automobile et repense l’espace et la façon de concevoir des habitacles.

De son côté, Jeep va poursuivre son offensive pour faire connaître son approche 4xe, la nouvelle façon électrifiée de concevoir les systèmes 4x4. La division prévoit que 100 % de ses modèles seront dotés d’une variante électrifiée d’ici 2025.

Quant à Chrysler, elle va présenter en avant-première les premières applications nord-américaines des nouveaux outils de connectivité de Stellantis. Elle va aussi nous faire part des derniers développements concernant son premier véhicule électrique, à venir en 2025. La division compte proposer une gamme complète de modèles électriques à compter de 2028.

Chez Dodge, le concept Charger Daytona SRT sera bien sûr de la partie, comme il était à Détroit et à Los Angeles plus tôt cette année. Ce dernier est appelé à remplacer les Charger et Challenger qui en seront à leur dernière année en 2023.

Même Fiat sera de la fête, cette fois pour présenter le FIAT Metaverse Store, une salle de démonstration interactive alimentée par le métavers au monde.

Ce qui est certain, c’est que nous allons avoir du matériel à vous partager à partir de cet événement qui s’annonce très chargé.

