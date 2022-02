L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a publié sa liste officielle des lauréats des prix de sécurité pour 2022, attribuant à 65 d'entre eux le meilleur titre Top Safety Pick+. Ensuite, 36 autres véhicules ont reçu la récompense de deuxième niveau, le prix Top Safety Pick.

Cela signifie que pour 2022, il y a précisément 101 modèles reconnus par l’agence américaine, ce qui est une augmentation par rapport aux 90 qui ont été récompensés en 2021.

On peut deviner que la nouvelle liste de gagnants pour 2022 sera particulièrement bien accueillie par ceux et celles qui travaillent pour le groupe Hyundai. Sur l'ensemble de ses trois grandes marques, le géant automobile sud-coréen a vu 21 modèles être récompensés, dont 11 qui ont reçu le titre le plus élevé de Top Safety Pick+. Sur ces 11 modèles, quatre portent l’écusson Hyundai, deux le logo Kia et cinq sont produits par la marque de luxe Genesis. Il s'agit de tous les modèles produits par cette firme coréenne, soit dit en passant.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Hyundai Santa Fe 2022

Volvo s'est aussi particulièrement bien débrouillée, 10 de ses modèles ayant obtenu la meilleure désignation Top Safety Pick+. Il est à noter que ce total comprend à la fois les versions régulières et tout électriques (Recharge) de plusieurs modèles. Pour ne pas être en reste, Mazda a vu cinq de ses modèles recevoir le titre de Top Safety Pick+. On félicite donc les Mazda 3 (berline), Mazda 3 (à hayon), CX-30, CX-5 et CX-9. Aux États-Unis, cela représente l'ensemble de la gamme Mazda, puisque le petit CX-3 n'est plus disponible sur ce marché.

Pour 2022, l'IIHS a décerné le titre de Top Safety Pick aux véhicules qui ont réussi à obtenir une note Good dans les six tests de résistance aux chocs réalisés par l'agence. Les modèles devaient également être équipés d'un système de prévention des collisions frontales en option suffisamment performant pour obtenir une note Advanced ou Superior dans les tests de véhicule à véhicule et de véhicule à piéton, ainsi que des phares obtenant une note Good ou Acceptable offertes en option.

Seuls les véhicules offrant de série des phares jugés Good ou Acceptable ont obtenu le titre de Top Safety Pick+.

Photo : Mazda Mazda CX-5 2022

Voici la liste complète des lauréats du prix Top Safety Pick+ pour 2022 :

Petites voitures

Honda Civic 2022 (à hayon et berline) - notre essai

2022 Honda Insight

2022 Mazda 3 (à hayon et berline)

2022 Subaru Crosstrek - notre essai

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek

Voitures intermédiaires

2022 Honda Accord - notre essai

2022 Kia K5 - notre essai

2022 Nissan Altima

2022 Nissan Maxima

2022 Subaru Legacy (berline et familiale)

2022 Toyota Camry

Photo : D.Boshouwers Toyota Camry

Voitures intermédiaires de luxe

2022 Acura TLX - notre essai

2022 Lexus ES 350 - notre essai

2022 Lexus IS - notre essai

2022 Tesla Model 3

2022 Volvo S60 (régulier et Recharge) - notre essai

2022 Volvo V60 CC

Photo : D.Boshouwers Acura TLX

Voitures pleine grandeur

Audi A6 2022 (berline et familiale Allroad)

Audi A7 2022

Genesis G70 2022 (construite après juin 2021) - notre essai

Genesis G80 2022 - notre essai

Genesis G90 2022

Mercedes-Benz Classe E 2022

Photo : D.Heyman Genesis G80

Petits VUS

Chevrolet Trailblazer 2022 - notre essai

Ford Bronco Sport 2022 - notre essai

Hyundai Tucson 2022 - notre essai

Mazda CX-30 2022 - notre essai

Mazda CX-5 2022 - notre essai

Mitsubishi Outlander 2022 - notre essai

Nissan Rogue 2022 - notre essai

Volvo C40 Recharge 2022

Volvo XC40 2022 (régulier et Recharge) - notre essai

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022

VUS intermédiaires

Ford Explorer 2022 - notre essai

Hyundai Palisade 2022 - notre essai

Hyundai Santa Fe 2022 - notre essai

Mazda CX-9 2022 - notre essai

Nissan Murano 2022

Subaru Ascent 2022 - notre essai

Toyota Highlander 2022 - notre essai

Volkswagen ID.4 2022 - notre essai

VUS intermédiaires de luxe

Acura MDX 2022 - notre essai

Acura RDX 2022 - notre essai

Audi Q5 2022 (régulier et Sportback)

Cadillac XT6 2022 - notre essai

Genesis GV70 2022 - notre essai

Genesis GV80 2022 - notre essai

Hyundai Nexo 2022

Mercedes-Benz Classe GLE 2022 - notre essai

Tesla Model Y 2022

Volvo XC60 2022 (régulier et Recharge)

Volvo XC90 2022 (régulier et Recharge) - notre essai

Photo : Auto123 Merecedes-Benz GLE 2022

Grands VUS

Audi e-tron 2022 (régulier et Sportback)

Minifourgonnettes

Chrysler Pacifica 2022 - notre essai

Honda Odyssey 2022

Toyota Sienna 2022 - notre essai