Subaru annonce les prix de la gamme Forester 2022

L’année 2022 sera quatrième sur le marché pour le Subaru Forester et pour l’occasion, il a droit à quelques retouches esthétiques (pare-chocs, phares et calandre), ainsi qu’à l’ajout d’une variante à la gamme, la Wilderness.

Wilderness

Le Forester est le deuxième modèle de Subaru à recevoir une édition Wilderness, après l’Outback. L’objectif est simple ici ; offrir un peu plus de capacités hors route, le tout dans un enrobage qui invite à sortir des sentiers banalisés.

Et qu’est-ce qui distingue cette variante ? Mécaniquement, le modèle profite du même moteur que toutes les autres versions, soit un 4-cylindres de 2,5 litres à injection directe qui livre 182 chevaux et 176 livres-pieds de couple. Il est associé à une transmission à variation continue (CVT). Cependant, mécaniquement, les rapports de la CVT et le rapport de démultiplication ont été modifiés pour offrir plus de capacités, notamment une possibilité de remorquer jusqu’à 1360 kg. C’était limité à 680 kg avant avec le modèle régulier.

Une garde au sol plus élevée, une suspension pensée pour la conduite hors route, des pneus tout-terrain Yokohama Geolandar, un bloc en alu et des plaques de protection additionnelles sont aussi des éléments distinctifs du modèle. De l’extérieur, des longerons de toit offrant plus de capacité de charge, des pare-chocs spécifiques, des logos distincts et une allure générale qui ne passe pas inaperçue, voilà l’ensemble de cette approche Wilderness. L’habitacle porte aussi des matériaux plus faciles à nettoyer, que ce soit à la hauteur des tapis ou du revêtement des sièges en tissu.

Le modèle Wilderness de la gamme Forester 2022 va se vendre 38 995 $.

Le reste de la famille

D’entrée de jeu, vous pouvez opter pour la version de base à 29 495 $. Vous profitez de l’essentiel ici avec les sièges avant chauffants, ainsi que la compatibilité pour les applications Apple CarPlay et Android Auto.

En passant au modèle Convenience, la facture grimpe à 33 095 $. Bien sûr, l’équipement prend du galon, comme c’est le cas à chaque saut de variante. Viennent ensuite le modèle Touring à 34 895 $, la version Sport à 36 295 $, la Wilderness (prix plus haut), la Limited à 39 295 $, ainsi que la déclinaison Premier à 40 595 $.

... Version Prix FORESTER 29 495 $ CONVENIENCE 33 095 $ TOURING 34 895 $ SPORT 36 295 $ WILDERNESS 38 995 $ LIMITED 39 295 $ PREMIER 40 595 $

