Récemment, Subaru nous a fourni tous les détails concernant la variante Wilderness de son modèle Outback. Cette dernière va faire ses débuts avec la version 2022 du modèle et va proposer encore plus de capacités hors route.

Cette semaine, la firme japonaise nous a transmis une autre information d’importance à propos de sa nouvelle déclinaison, soit que cette dernière allait profiter de pneus uniques pour ses aventures hors route, soit les Yokohama Geolandar A/T G015.

Le pneu, explique la compagnie, est reconnu pour la longévité de sa semelle, pour sa grande adhérence « toutes saisons », ainsi que pour sa cote « neige service intensif ».

« Le pneu Yokohama agit comme parfait complément à la nouvelle Subaru Outback Wilderness 2022. Équipée des principales technologies Subaru, notamment la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et le moteur à plat Subaru Boxer, l’Outback Wilderness offre un bon confort, sur et hors route. Ces nouveaux pneus tout terrain rehaussent les performances afin de faire de l’Outback Wilderness la Subaru la plus robuste et la plus compétente à ce jour. »

- Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada