Kingston, Ontario – Dans quelques années, lorsque la pandémie sera vraiment derrière nous, on pourra constater à quel point cette crise mondiale a chamboulé notre quotidien. L’un d’entre eux est certainement ce désir d’aventure et de profiter de la vie, surtout au Canada où les voyagements à l’extérieur du pays étaient fortement déconseillés durant les longs mois de confinement. Les Canadiens se sont alors tournés vers d’autres projets : certains ont finalement rénové leurs maisons, d’autres se sont acheté la voiture sport de leurs rêves, tandis que les amoureux de plein air ont repris la route… en direction des régions les plus éloignées.

C’est un peu la mission de cette nouvelle Subaru Outback Wilderness 2022 que j’ai pu essayer l’instant d’une journée dans la région de Kingston, en Ontario.

Mettons tout de suite les choses au clair : une Subaru Outback constitue déjà un excellent choix pour explorer notre vaste territoire, à l’instar d’une liste assez longue de véhicules utilitaires ou à vocation familiale d’ailleurs. Bref, pour ceux et celles qui n’aiment pas s’afficher comme des amoureux de plein air au volant d’un véhicule extraverti comme cet Outback Wilderness 2022, l’une des six autres versions de la familiale surélevée peut facilement jouer le même rôle que cette livrée plus pointue.

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, en sentier

Wilderness, un nom à retenir

Lors de la présentation virtuelle, les gens de Subaru Canada sont restés évasifs sur l’avenir de ce nouvel écusson apposé pour la première fois sur un produit de la marque, mais il est clair que ce niveau Wilderness est là pour rester… et même devenir une sous-marque orientée vers la conduite hors route sans toutefois tomber dans le même créneau que les vrais de vrais 4x4 robustes.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’advenant un succès de cette nouvelle livrée, le constructeur n’hésitera pas à étendre cette stratégie de marketing à d’autres modèles. Pensez au Crosstrek et au Forester par exemple. Après tout, la livrée Outdoor XT du Subaru Outback laisse sa place à l’édition Wilderness en 2022, alors pourquoi pas la même stratégie pour le Crosstrek Outdoor ? La réponse dans quelques mois.

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, écusson

Qu'est-ce que le Wilderness ?

Avant de livrer mes impressions de conduite, je me dois tout de même d’énumérer les particularités de cet Outback au look plus agressif. Justement, parlons-en de cette silhouette riche en plastique noir, les contours d’ailes et les pare-chocs qui ont eu droit à un traitement plus tourmenté – certains collègues ont même comparé les deux extrémités du multisegment au défunt Pontiac Aztek – avec ces plis pratiqués dans les coins du pare-chocs, notamment.

Les antibrouillards en DEL, le grillage exclusif et l’autocollant noir mat (pour réduire l’éblouissement nous dit-on) sont également dignes de mention, tout comme les jantes exclusives du fournisseur Enkei, enveloppées par des pneus tout terrain Yokohama Geolander G015 A/T. Notez aussi la présence d’une cinquième jante identique à celles boulonnées au véhicule et d’un pneu de la même série. Autrement dit, si une crevaison survient en forêt, l’aventure peut continuer.

Les longerons de toit sont également exclusifs à ce modèle, puisqu’ils peuvent supporter plus que ceux des autres livrées… pour supporter une tente escamotable par exemple! Quant à tous ces accents de couleur cuivre anodisé, ils cachent entre autres de nouveaux emplacements pour les crochets de remorquage, dans les pare-chocs.

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, profil

Sous le véhicule, l’Outback Wilderness est muni de quatre plaques de protection (avant du véhicule, moteur, transmission et différentiel), très utiles pour les manœuvres plus corsées. La garde au sol est également plus importante, avec neuf pouces au lieu des 8,7 pouces du modèle régulier, tandis que la calibration des ressorts, des amortisseurs et même de la direction est modifiée pour bonifier la stabilité ou se coller aux nouveaux paramètres de la suspension.

Le mode X-MODE a lui aussi été retravaillé pour l’occasion, le mode « Deep Snow/Mud » qui peut fonctionner à n’importe quelle vitesse, tandis qu’il est possible de constater l’angle d’attaque à même l’écran tactile central de la planche de bord.

Finalement, l’habitacle révèle quelques nouveautés comme des tapis de sol en caoutchouc avec le logo Wilderness, les appuie-têtes qui y ont aussi droit, sans oublier le tissu facile à laver des sièges, un « must » pour un véhicule appelé à se rendre à des endroits plus « salissants », sans oublier les surpiqûres jaunes et ces accents « cuivre anodisé » sur le volant et le levier de vitesses.

Comme vous pouvez le constater, le Subaru Outback Wilderness 2022 est équipé pour veiller tard, même s’il ne possède pas le même arsenal que les durs de durs!

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, dans les bois

Sur route

Notre périple ontarien nous a permis de découvrir un Outback aussi agile que ses confrères plus sobres. Les routes sinueuses n’ont jamais secoué le véhicule familial et les pneus plus agressifs ne se sont pas avérés plus bruyants, une bonne nouvelle pour ceux qui aiment le look du véhicule et qui n’ont pas nécessairement besoin d’un véhicule hors route à tous les jours. J’y reviendrai dans la portion hors route.

La direction, malgré une sensation légèrement spongieuse, donne l’heure juste et le volant est agréable à tenir en mains avec son boudin particulièrement épais. Même si le multisegment est exclusivement équipé d’une boîte de vitesses à variation continue (CVT), il est possible de changer soi-même les « rapports » lorsque l’envie nous prend de jouer au « pilote » dans les virages serrés. Autrement, l’unité automatique fait très bien, quoiqu’il n’est pas recommandé de pousser trop fort, car les montées en décibel font toujours partie de la réalité CVT.

À ce sujet, le moteur 4-cylindres à plat turbocompressé de 2,4-litres (260 chevaux et 277 lb-pi de couple) est très bien adapté au châssis de l’utilitaire, les dépassements qui s’effectuent sans trop forcer. Il est tout de même dommage que ce modèle ne soit pas équipé d’une fonction « Sport », ne serait-ce que pour entendre le grondement de la mécanique boxer un peu plus, mais bon, la mission de l’Outback n’est pas celle de la WRX, rappelons-le.

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, trois quarts arrière

Loin de la route

Les gens de VDG (Vehicle Dynamics Group), l’agence mandatée par Subaru Canada pour organiser l’événement de conduite, avaient concocté un beau parcours hors route visiblement utilisé par d’autres clubs hors route de la région. Et c’est à cet endroit que nous avons pu constater qu’il n’est pas obligatoire de conduire un Jeep Wrangler Rubicon pour franchir des obstacles, surtout si le chemin n’est pas trop accidenté.

L’exercice comprenait une portion rocailleuse à très basse vitesse, une traversée d’un trou d’une profondeur impressionnante pour un véhicule comme le Subaru Outback, des portions pratiquées à vitesse plus prononcée et même une ascension très abrupte. Je serai franc : le parcours n’était pas le plus accidenté que j’ai pu voir au fil de mes quinze ans dans le milieu, mais pour une « familiale surélevée » comme le Subaru Outback, c’était tout de même impressionnant!

Les deux modes de conduite proposés par la fonction X-MODE travaillent très bien dans les situations plus accidentées, tout comme le rouage intégral. Là où le véhicule perd quelques points, c’est au chapitre de la motricité. En effet, les pneus tout terrain ont très bien paru sur le bitume, mais à quelques endroits, ça manquait de mordant!

Remarquez, ce n’est pas un vilain défaut, car le multisegment sera principalement utilisé sur une route asphaltée, mais pour les habitués de la discipline, disons seulement qu’il existe des pneus plus spécialisés pour ce genre d’exercice. Le choix de Subaru est un heureux compromis entre route et hors route.

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, avant

Le mot de la fin

La découverte de cette nouvelle livrée de l’Outback me permet de réaffirmer mon amour pour la « familiale surélevée », une expression taboue au sein de la marque apparemment.

Que vous optiez pour l’option Wilderness ou n’importe quel autre niveau de finition, le Subaru Outback est la parfaite définition de ce que doit être un couteau suisse automobile. Hyper pratique avec son gros coffre et ses longerons de toit pour accueillir une boîte de chargement, confortable sur ou loin de la route, capable de traverser des rivières peu profondes ou des obstacles plus corsés, le multisegment Subaru est capable d’en prendre!

On aime

Le look « plein air »

Les capacités hors route impressionnantes

La tenue générale sur route

On aime moins

La motricité des pneus en hors route (à l’occasion)

Les montées en décibel

Certaines fonctions plus difficiles d’accès dans l’écran tactile

La concurrence principale

Ford Bronco Sport Badlands

Jeep Cherokee Trailhawk

Toyota RAV4 Trail (Groupe TRD Hors route)

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, intérieur

Photo : V.Aubé Subaru Outback Wilderness 2022, dans l'eau