• Subaru fait appel à des matériaux non utilisés dans la fabrication des coussins gonflables pour faire des sacs réutilisables.

• En raison des matériaux utilisés, les sacs sont plus résistants que ceux que l’on connaît.

• Voilà une façon originale de réduire le volume de déchets lors du processus de fabrication.

Typiquement, les nouvelles en lien avec l’industrie automobile consistent d’informations pertinentes telles l’arrivée de nouveaux modèles, la divulgation de prix les concernant, le rappel d’un produit en particulier, etc.

Mais parfois, il y a de celles qui sont plus inusitées, totalement originales ou inattendues, comme celle qui nous apprend que Subaru propose désormais des sacs réutilisables faits à partir de tissus de coussins gonflables.

Nous n’y avions pas pensé à celle-là.

Au passage, la compagnie atteint un objectif qui la tient à cœur, soit la réduction de déchets dans son processus de fabrication. En effet, les sacs sont fabriqués à partir de matériaux résiduels qui sont généralement mis au rebut à l’usine où sont faits les coussins gonflables. Pour y arriver, Subaru a collaboré avec un fournisseur japonais, Toyoda Gosei, qui fait partie du groupe Toyota.

Sacs réutilisables fabriqués par Subaru Photo : Subaru

Cette entreprise existe depuis 1949 et fabrique, outre des coussins gonflables, des joints d’étanchéité, des composants de réservoirs de carburant, des DEL, des tableaux de bord et des consoles. Elle fournit un grand nombre de pièces aux constructeurs automobiles et, compte tenu des liens étroits entre Toyota et Subaru, le partenariat a du sens. Rappelons que le géant japonais détient 20 % des parts de Subaru. Les deux entreprises collaborent sur certains modèles, nommément les duos Subaru BRZ/Toyota GR86, ainsi que les VUS Toyota bZ4X et Subaru Solterra.

Les coussins gonflables sont composés d’un nylon spécial qui doit être résistant aux flammes et imperméable aux gaz. Ils sont également conçus pour durer longtemps, puisqu’ils doivent rester fonctionnels pendant des années, voire des décennies, et ce, sous diverses conditions. On ne peut pas en dire autant de la majorité des sacs réutilisables en circulation.

Sacs réutilisables en tissus Photo : Subaru

Les sacs sont blancs, mais portent des rayures qui peuvent emprunter le bleu caractéristique de Subaru, ou encore le rouge rosé de la marque STI. Pour le moment, les sacs ne sont vendus qu’au Japon à un prix d’environ 23-24 $ canadiens.