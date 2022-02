Depuis le 8 février dernier, il est possible de réserver le premier VUS tout électrique de la marque Subaru, le Solterra. Notez que la chose est possible sur le site américain du constructeur, mais que la chose n’est pour l’instant pas possible sur la page canadienne.

Mise à jour : Nous avons contacté Subaru afin de voir quelle sera la marche à suivre de ce côté-ci de la frontière. Voici ce que Sébastien Lavoie, spécialiste des relations publiques pour Subaru Canada, nous a indiqué : « Les gens intéressés par un Solterra n’ont qu’à visiter leur concessionnaire pour que celui-ci puisse prendre en note leur nom. Subaru Canada ne prend pas de réservations. »

Du côté américain, pour effectuer une réservation, qui ne garantit pas l’accès à un véhicule, peut-on lire sur le site de Subaru, il suffit de consentir à un dépôt remboursable de 250 $ pour avoir la chance d’être parmi les premiers à mettre la main sur le modèle.

Les quantités, on s’en doute bien, seront limitées la première année du modèle sur le marché.

Le système de réservation, qui se compose de cinq étapes, permet aux gens de choisir la déclinaison de leur choix, la couleur du véhicule, ainsi que le concessionnaire Subaru qui leur convient pour la suite des choses.

En mars, nous allons faire l’essai du cousin du Solterra, le Toyota bZ4X. Rappelons ici la collaboration entre les deux constructeurs. Si la chose est aussi intéressante probante qu’elle l’a été avec les sportives 86 (Toyota) et BRZ (Subaru), ça promet.

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023. profil

Le Solterra adopte l’intérieur du bZ4X, mais profitera de quelques touches qui lui seront propres. L’extérieur sera l’affaire de Subaru, mais on remarque tout de même quelques similitudes entre les deux modèles, la principale ayant trait au format et aux proportions.

À l’animation, on va bien sûr retrouver un moteur électrique (215 chevaux et 248 lb-pi de couple), animé par une batterie de 71,4 kWh fournie par Toyota.

Le rouage intégral du Solterra sera évidemment le système symétrique à prise constante de la marque. La capacité de la recharge de la batterie sera de 150 kW, ce qui va lui permettre de récupérer 80 % de son énergie en quelque 30 minutes avec un chargeur rapide à courant continu.

Nous vous reviendrons bien sûr avec plus de détails lorsqu’ils nous seront accessibles, notamment les prix du modèle proposé par Subaru.