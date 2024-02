L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la perte d’emploi de plusieurs travailleurs canadiens compliquent l’accessibilité à une voiture neuve, surtout pour la classe moyenne. En 2024, il est difficile de sortir d’un concessionnaire en ayant payé sous la barre de 30 000 $. En 2023, notre palmarès incluait trois modèles se vendant moins de 20 000 $. Cette année, il n’en reste qu’un.

Autre constatation décourageante : les montants payés par les consommateurs sont en hausse également. La Mirage de Mitsubishi, par exemple, exigeait 1575 $ en frais supplémentaires des acheteurs en 2023. Cette année? 2474 $.

Il y a toutefois encore de l’espoir, car certains constructeurs continuent de proposer des modèles intéressants et abordables. Il suffit de fouiller un peu afin de trouver quelques perles rares. Voici donc la liste des 10 véhicules les plus abordables au Canada en 2024.

*À noter que les images incluses ici peuvent être d’une variante différente que le modèle de base.*

10e position : Mitsubishi RVR ES AWC 2024 : 26 598 $ + 2672 $ de frais

Photo : 24MY_RVR_02-2 (crédit : Mitsubishi)

Certes, il est vrai que le Mitsubishi RVR à traction coûte moins cher que celui équipé du rouage intégral (24 598 $ + 2 672 $ de frais), mais il n’en demeure pas moins impressionnant de pouvoir mettre la main sur un VUS à quatre roues motrices à moins de 30 000 $.

En effet, le RVR n’est pas très sophistiqué, mais son format agréable et son efficace motorisation en font de lui un excellent produit pour affronter les hivers canadiens. Son moteur est fiable et son système à traction intégral est bien pensé. Tout ça, en plus d’une garantie de 10 ans, 160 000 km. Ça en fait du Mitsubishi RVR une aubaine incontournable!