Prix Auto123.com 2022 : voici les finalistes !

Cette année encore, nous avons jumelé les voitures compactes aux sous-compactes. De toute manière, la catégorie des « très petites » n’est plus l’ombre d’elle-même à cause du raz-de-marée utilitaire. Voilà qui explique en partie pourquoi ce sont trois voitures compactes qui ont été sélectionnées par notre panel de chroniqueurs automobiles.

Et d’autres sont à venir. D’ici peu, les véhicules électriques étant plus nombreux, des changements seront nécessaires. Néanmoins, pour cette année, vous n’aurez pas trop de difficultés à reconnaître les segments ou groupes que nous avons identifiés.

VOITURE INTERMÉDIAIRE / PLEINE GRANDEUR DE L’ANNÉE 2022

Kia K5 - Subaru Legacy - Toyota Camry

C’est la même histoire dans le créneau des berlines pleine grandeur qui sont en chute libre depuis quelques saisons. Heureusement pour les amateurs de berlines, la catégorie intermédiaire est encore suffisamment peuplée.

L’an dernier, la Kia K5, la Toyota Camry et la Volkswagen Arteon avaient été retenues pour former le trio de finalistes, mais en 2022, l’Arteon n’est plus disponible, elle qui a été remplacée par l’excellente Subaru Legacy munie d’office d’un rouage intégral qui n’a plus besoin de présentation. En revanche, la Camry de Toyota est une valeur sûre et la variété de modèles est sa plus grande force. Quant à la K5 de Kia, disons seulement que son design unique est digne de mention, tout comme son rouage intégral sur la livrée régulière.