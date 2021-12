Top 11 des nouveaux modèles testés par Auto123 en 2021

Auto123 a sélectionné les 11 nouveaux véhicules les plus notables que nous avons conduits pour la première fois au cours d'une année 2021 disons « mouvementée » dans le monde de l'automobile. En tant que chef de pupitre d'Auto123, je n'ai pas l'occasion de conduire toutes les voitures que nous examinons au cours de l'année. Mais j'ai l'occasion de lire tous les essais rédigés par nos journalistes et ce, plusieurs fois ! Je les révise, les traduis et, à l'occasion, je me dispute à leur sujet. Je finis par les connaître assez bien, ces essais ... À l'approche de la fin de ce que l'on peut appeler une année « mouvementée » dans le monde de l'automobile, j'ai pris le temps de regarder en arrière et faire un petit bilan de ce qui s’est passé, au juste. Plus précisément, je voulais voir lesquels des dizaines de tout nouveaux modèles présentés au monde ont été les plus marquants pour nous. Voici donc un Top 10 (qui comprend 11 modèles, parce qua pourquoi pas) pour l'année qui s’achève en ce qui a trait aux nouveaux modèles que nous avons pu conduire pour la première fois. Présentés dans un ordre à peu près chronologique, ce sont les modèles qui vont probablement dominer les discussions et l'attention chez les concessionnaires au cours de l'année prochaine. Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec! Ford Mustang Mach-E

Photo : B.Charette Ford Mustang Mach-E

Nous l'avons en fait conduit pour la première fois à la fin du mois de décembre 2020, mais ce multisegment électrique portant le nom de Mustang est vraiment une créature de 2021. De Benoit Charette : Le débat règne depuis le jour 1 où Ford a dévoilé son projet de super véhicule électrique. Pourquoi avoir appelé ce dernier un Mustang ? Le nom utilisé pour cette voiture sport mythique au moteur V8 ne peut pas avoir de lien de parenté avec une voiture écolo. Et pourquoi pas ? Voici un modèle qui ressemble plus à un concept qu’à un véhicule de production. Une ligne racée pour un VUS, l’absence de poignées de porte et un style avant et arrière qui fait un lien évident avec la Mustang. Il est beau, le Mustang Mach-E, mais si ça vous gratte la gorge d’utiliser le mot Mustang pour en désigner l’appellation, vous n’avez qu’à dire le Mach-E. C’est ce que Ford voulait faire, mais pour assurer la pérennité du nom Mustang, Ford l’a inclus pour une nouvelle famille de véhicules. Pour un premier essai dans le monde du 100 % électrique, Ford a fait ses devoirs et présente un véhicule qui est physiquement attirant, agréable à conduire et offrant une autonomie capable d’en faire un produit que l’on peut utiliser tous les jours. Tout cela en gardant le prix compétitif. Au-delà du nom que certains détestent, le véhicule, lui, est digne de mention.

Photo : D.Heyman Ford Mustang Mach-E, avant

Et de Dan Heyman : Je veux bien être pendu si le Ford Mustang Mach-E n’est pas un des véhicules les plus controversés que nous avons vu ces dernières années. Et tout cela à cause de son nom. Après tout, « Mustang » est un des vocables les plus anciens et les plus connus du monde automobile. Il a toujours été le synonyme de deux portes, long capot et propulsion. En d’autres termes, il signifie : « pony car ». Peut-être aussi « muscle car ». Mais pas VÉ et encore moins « véhicule utilitaire sport » ou « multisegment » ! Or, voilà justement ce qu’est un Mach-E : c’est un véhicule électrique (VÉ) de la grande catégorie des véhicules utilitaires multisegment (VUM). Bien entendu, il suffit d’apposer un nom ayant une notoriété aussi grande que Mustang sur n’importe quel produit pour qu’il suscite l’intérêt d’une foule de consommateurs, au risque d’irriter les passionnés avec un grand P. Ford y avait sûrement longuement réfléchi avant de dévoiler le Mach-E, il y a environ deux ans. Le constructeur a donc choisi de lancer le véhicule qu’on voit ici malgré l’opposition d’une certaine populace. À voir : Premier essai du Ford Mustang Mach-E 2021 : la belle usurpation À voir : Essai du Ford Mustang Mach-E 2021 : Tout ça pour un nom ! À voir : Photos du Ford Mustang Mach-E 2021

Photo : D.Heyman Ford Mustang Mach-E, profil