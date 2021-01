New York 2019 : Notre Top 10 des nouveautés du Salon

New York est traditionnellement le dernier rendez-vous du début de l’année avant la vague des Salons automnal comme Francfort, Paris ou Tokyo. Il constitue, avec le Salon de l’auto de Genève et celui de Shanghaï, un des tournants du printemps. Voici donc un rapide tour d’horizon des modèles présentés et qui sont appelés à prendre la route d’ici la fin de l’année.

Mazda CX-5 Diesel 2020

Nous ne l’attendions plus tellement cela faisait longtemps que Mazda nous en parlait. Le CX-5 Diesel sera finalement commercialisé dans la 2e moitié de 2019.