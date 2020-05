Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Pour les amateurs de bolides de tout genre, ils contribuent à renforcer leur culture automobile, car lorsqu’on sort de l’Amérique du Nord, on découvre des créations dont on ne connaît même pas l’existence.

Vous vous en doutez bien, nous n’allions pas manquer l’occasion de vous ramener quelques clichés de modèles aperçus lors d’une visite dans les Caraïbes effectuées en février. Au menu, deux galeries qui vous présentent des réalités différentes. Dans un premier temps, celle d’une des plus petites îles de Turques-et-Caïques (Turks and Caicos), Grand Turk. Une deuxième galerie suivra sur quelques modèles fascinants aperçus sur les îles de Curaçao et d’Aruba.

1 — Jeep Wrangler

Peu importe où on met le pied sur la planète, on retrouve des Jeep Wrangler. Et partout, l’engouement est le même. Un véhicule aussi planétaire que mythique. Les entreprises de location qui les offrent aux touristes pullulent et ces derniers sont prêts à payer le gros pris pour aller explorer une nouvelle contrée au volant de ce baroudeur.

Remarquez cette édition, pourvue d’un volant à droite. Plusieurs des véhicules de l’île proviennent directement du Japon.