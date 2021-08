Pour faire le point sur tous ces changements, faisons le recensement des VUS et multisegments équipés d’un rouage intégral et livrables avec la technologie « PHEV » (pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Malgré l’arrivée récente du nouveau Outlander qui, rappelons-le, est basé sur la même architecture que le Nissan Rogue, l’Outlander PHEV 2021 conserve donc l’ancienne plateforme.

En revanche, même si le multisegment hybride rechargeable aux trois diamants paraît plus âgé, il a tout de même droit à un nouveau 4-cylindres de 2,4-litres plus puissant et un moteur électrique de 70 kW, plutôt que les 60 kW du moteur précédent. La puissance nette passe donc à 221 chevaux, tandis que l’autonomie en mode électrique passe de 35 à 39 km. Pas de quoi écrire à sa mère, vous en conviendrez !

