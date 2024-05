Toyota Camry : une pétition pour ramener le V6

La Toyota Camry change de poil pour 2025 avec l’arrivée du modèle de neuvième génération. Pour l’occasion, on dit au revoir au moteur V6 qui la servait depuis des lunes, alors que le modèle n’est proposé qu’en configuration hybride à moteur 4-cylindres.

Or, certains ont été froissés par cette réalité, au point de lancer une pétition sur le site Change.org. Au moment d’écrire ces lignes, quelque 150 signatures avaient été récoltées, ce qui ne devrait pas trop ébranler les décideurs chez Toyota.

Andrew Huynh, qui a lancé la pétition, ne souhaite pas que la solution hybride disparaisse, mais plutôt que le moteur V6 dont plusieurs propriétaires de la Camry « sont en droit de s’attendre » soit ramené.

La Toyota Camry TRD 2024, de profil | Photo : Toyota

Le V6 de 3,5 litres qui équipait la Camry proposait une cavalerie de 301 chevaux et un couple de 267 lb-pi, pour des performances plutôt intéressantes, il faut l’avouer. La nouvelle motorisation de la Camry 2025 propose 225 chevaux (traction) ou 232 chevaux (rouage intégral).

Évidemment, l’économie d’essence et le respect des normes gouvernementales étant la priorité, on comprend pourquoi Toyota a retiré le V6.

Voilà pourquoi la pétition a peu de chance d’obtenir une réponse positive. Cependant, ce qui n’est pas impossible éventuellement, c’est une version du 4-cylindres turbo de 2,4 litres que l’on retrouve ailleurs à travers la famille, y compris avec la berline Crown. Ce dernier propose avec ce modèle 340 chevaux et 400 lb-pi de couple (plus que l'ancien V6 de la Camry), ce qui lui permet de franchir le cap des 60 mph en 5,7 secondes. On pourrait imaginer une version un peu moins puissante avec la Camry.

Toyota doit aussi entretenir une certaine image de performance avec ce modèle, dont le nom est utilisé dans la série de courses américaines NASCAR.

Le tout sera à surveiller, mais on peut oublier le V6 et peut-être espérer une variante plus performante, toujours en configuration hybride.