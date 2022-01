L’automne dernier nous avons eu la chance de nous déplacer du côté du Texas pour assister au lancement de la nouvelle génération du Toyota Tundra. Lors de l’événement, nous avons pu prendre le volant de différentes versions du modèle, mais les dirigeants nous avaient laissés entendre que d’autres verraient éventuellement le jour.

On n’a pas tardé à en découvrir une alors que la compagnie vient de nous présenter la nouvelle version ultra luxueuse de son pick-up, la Capstone. Elle vient se positionner au-dessus de la proposition Platinum 1794 dans la gamme.

Tout comme la livrée TRD Pro qui est pensée pour la conduite hors route, le modèle Capstone ne sera livrable qu’avec le moteur hybride iForce MAX, un V6 de 3,4 litres à double turbocompresseur qui produit 437 chevaux et 583 lb-pi de couple.

Toyota affirme que la capacité de remorquage sera à 10 340 lb et que la charge utile maximale sera de 1488 lb. Ce n’est pas une grande différence avec 12 000 lb que proposent certaines des variantes d’entrée de gamme. Le modèle Capstone est aussi pourvu d’amortisseurs adaptatifs et de nouveaux ressorts pneumatiques arrière qui permettent de relever ou d’abaisser la caisse.

Photo : Toyota Toyota Tundra Capstone 2022, trois quarts arrière

Le Tundra Capstone ne sera commercialisé qu’en configuration à cabine double avec une caisse de 5,5 pieds. Il portera des roues chromées de 22 pouces, du jamais vu avec ce modèle. La calandre adopte la couleur de la carrosserie, en plus de porter des accents chromés. Le mot Tundra apparaît sur le hayon et il est également gâté de chrome. Les marchepieds à déploiement automatique et le marchepied pour la boîte, des options, règle générale, sont cette fois proposés de série.

À bord, on retrouve un intérieur en cuir semi-aniline noir et blanc avec des accents en noyer et un logo Capstone illuminé qui s’intègre au tableau de bord. La cabine sans surprise, profite de toutes les caractéristiques techniques que l’on peut retrouver à travers la gamme, y compris en matière de sécurité. Cela inclut le nouveau système multimédia de Toyota qui prend forme sur un nouvel écran tactile de 14 pouces. Ce dernier offre le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto. Devant le conducteur, un groupe d’instruments à affichage numérique est bien visible grâce à une diagonale de 12,3 pouces.

Photo : Toyota Toyota Tundra Capstone 2022, profil

Quant à l’affichage tête-haute, c’est un espace de 10 pouces qu’il prend au parebrise. Une chaîne audio JBL de haute qualité offrant 12 haut-parleurs est aussi présente. Un toit ouvrant panoramique est également de série.

Les couleurs offertes sont Frisson glacé nacré, Gris magnétique métallisé, Argent céleste métallisé, Noir minuit métallisé, Rouge supersonique et Bleu héliographique.

On n’a pas encore de prix pour le modèle, bien sûr, mais puisqu’il vient se positionner au sommet de la hiérarchie, il faut s’attendre à ce qu’il soit vendu quelques milliers de dollars de plus que la version Platinum 1794. Cette dernière s’affiche à quelque 77 000 $.

On peut donc s’attendre à quelque chose autour de 80 000 $.

À voir aussi : Toyota annonce les prix canadiens de son Tundra 2022

Photo : Toyota Toyota Tundra Capstone 2022, écusson sur capot

Photo : Toyota Toyota Tundra Capstone 2022, roue, écusson

Photo : Toyota Toyota Tundra Capstone 2022, écusson Capstone

Photo : Toyota Toyota Tundra Capstone 2022, avant