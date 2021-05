Une édition Bronze pour le Toyota Highlander 2022

Le Toyota Highlander a fait ses débuts l’an dernier, mais déjà, son créateur y va de petits ajouts afin de garder son modèle frais et dans l’actualité. Ainsi, pour 2022, une nouvelle édition nommée Bronze est invitée dans la gamme.

Cette dernière sera exclusive au groupe motopropulseur hybride qui offre, rappelons-le, la traction intégrale de série. Toyota annonce que le prix de cette nouvelle variante va se situer entre celui des versions XLE (47 990 $) et Limited (53 690 $).

Et qu’est-ce que cette version sert, outre un accent évident sur le bronze ? Toyota précise que cette édition sera livrable avec les couleurs Ciment (exclusive) ou Frisson glacé nacré qui sera nouvelle pour la gamme en 2022. Bien sûr, des accents de couleur bronze seront présents à l’extérieur et à l’intérieur, notamment avec les roues de 18 pouces, des surpiqûres à l’intérieur et des seuils de porte illuminés à cette teinte, entre autres. Des tapis intérieurs uniques brodés d’un logo spécial seront aussi de la partie.

Photo : Toyota Toyota Highlander Bronze 2022, trois quarts arrière

Quant à l’équipement de cette variante, elle s’inspire de la livrée XLE. Ainsi, on va retrouver un hayon mains libres, des essuie-glaces qui détectent la pluie, un rétroviseur à affichage numérique, une prise de courant de 1500 W, un éclairage d’accueil montrant le logo Highlander, un éclairage d’ambiance à bord, un siège du conducteur réglable de façon électrique en 10 positions, ainsi que des phares de jour à DEL.



Cette nouvelle version Bronze nous donne également un aperçu de quelques nouveautés que l’on va retrouver avec les modèles 2022. On parle entre autres des réglages électriques en hauteur et de l’inclinaison du siège du passager qui seront également de série à partir des versions XLE du modèle 2022.

Quant à la traction intégrale des versions hybrides, rappelons qu’elle utilise un moteur électrique séparé monté à l’arrière pour alimenter les roues en cas de besoin. Tout comme le groupe motopropulseur hybride lui-même, la transmission intégrale est conçue pour fonctionner de façon à ce qu’on l’oublie.

Le Highlander et le Highlander hybride 2022 seront mis en vente cet automne.

Photo : Toyota Toyota Highlander Bronze 2022, intérieur

Photo : Toyota Toyota Highlander Bronze 2022, sièges de première rangée