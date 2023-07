Lorsqu’il est question d’identifier le véhicule le plus durable et robuste de la planète, les amateurs et les experts s’entendent pour dire que c’est le Toyota Hilux, une camionnette qui est littéralement increvable.

Les exemples de modèles qui ont traversé l’épreuve du temps de façon extraordinaire sont nombreux, mais ils nous émerveillent toujours. C’est le cas de la plus récente qui vient d’être partagée, soit celle d’un exemplaire ayant atteint la marque des 1,6 million de km, soit un million de miles.

Le Toyota Hilux 1980 à un million de miles Photo : YouTube (High Mileage Reviews)

L’unité en question est de l’année 1980 et ce qui est peut-être le plus impressionnant, c’est qu’il a accumulé tout ce kilométrage en étant mis à rude épreuve. Il est plus fréquent de voir un modèle qui a été bichonné réaliser cet exploit, pas une bête de travail, un modèle utilisé en conduite tout terrain, et même lors de compétitions de rallye.

Comme l’explique le site Motor1 qui rapporte la nouvelle, les débuts de ce Hilux ont été indicateurs, car le propriétaire original a eu une collision avec une MG Midget deux semaines seulement après avoir acquis son véhicule. Il a réparé sa camionnette et a fait ajouter un arceau de sécurité à la cabine, ce qui a annulé la garantie.

Arrière du Toyota Hilux 1980 à un million de miles Photo : YouTube (High Mileage Reviews)

Aujourd’hui, la carrosserie présente une belle patine. On trouve des traces de rouille ici et là et la peinture s’écaille pour laisser apparaître les anciennes couleurs du modèle. Le pare-chocs arrière a été remplacé par une pièce tubulaire en métal. Mais parce que le modèle a passé son existence en Californie et en Arizona, il demeure dans un état plus que potable pour son âge, dans les standards d’ici.

Intérieur du Toyota Hilux 1980 à un million de miles Photo : YouTube (High Mileage Reviews)

L’intérieur est bien pire. Il ne reste que le strict nécessaire. Il n’y a pas de voûte ni de tapis. Des trous dans le plancher permettent de voir la route du côté conducteur. Les panneaux de porte ont disparu. Le câblage est exposé. La radio B.P. d’origine de Toyota sur la console centrale est un détail intéressant.

Moteur du Toyota Hilux 1980 à un million de miles Photo : YouTube (High Mileage Reviews)

Sous le capot, le 4-cylindres de 2,2 litres d’origine a été remplacé par le 4-cylindres de 2,4 litres, aussi signé Toyota. Le premier moulin a œuvré pendant 640 000 km et a été remplacé en raison de sa puissance jugée trop juste. Une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports a remplacé la transmission à quatre rapports au même moment.

En raison des abus qu’a subis le pick-up au fil des années, les ressorts, les amortisseurs, les moyeux et d’autres pièces de suspension ont également dû être remplacés. Selon le propriétaire, ce Toyota Hilux a réussi à traverser l’épreuve du temps en raison du fait qu’il est facile à réparer.

La vidéo incluse ici montre le véhicule sous tous les angles. Notamment, au tout début on peut voir le véhicule se déplacer sur des surfaces inhospitalières alors qu’une caméra nous fait voir le dessous… dans toute sa simplicité.

Phare et calandre du Toyota Hilux 1980 à un million de miles Photo : YouTube (High Mileage Reviews)

Les Toyota increvables

Il existe de nombreuses histoires concernant des Toyota ayant franchi le million de km. On se souviendra d’un Tacoma ayant atteint près de 2,45 millions de km, une histoire que nous vous avions racontée en juillet 2021.

Toyota a même acheté à un propriétaire un Tundra 2007 ayant parcouru plus d’un million de miles. La compagnie l’a analysé lors du développement du Tundra 2022, ce qui aurait permis de rendre la caisse du nouveau modèle plus résistante.

Le Toyota Hilux 1980 à un million de miles, hors-route Photo : YouTube (High Mileage Reviews)