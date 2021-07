2,45 millions de kilomètres pour ce Toyota Tacoma 2008

Occasionnellement, on a l’occasion d’entendre parler d’une histoire où un propriétaire franchit le million de kilomètres avec son véhicule. Parfois, c’est le million de miles qui est atteint, ce qui correspond à 1,6 million de kilomètres.

Il est cependant plus rare de voir un modèle se rendre à 2 millions de kilomètres. Dans le cas qui nous intéresse, on est à la porte des 2,5 millions. Plus précisément, le Toyota Tacoma 2008 d’un certain Mike Neal a franchi 1,52 million de miles depuis sa mise en circulation il y a un peu plus de 10 ans.

Mike Neal a acheté son pick-up en novembre 2007. Il parcourt environ 500 miles (805 km) par jour en Virginie et en Caroline du Nord, le tout dans le cadre de son boulot qui est relié à la livraison.

Photo : AutoJeff Reviews Le Toyota Tacoma 2008, trois quarts avant

On le devine, son outil de travail s’est avéré être très fiable. Cependant, il a dû remplacer le moteur à 880 000 miles (1,42 million de kilomètres) et le bloc qui a servi à prendre sa relève avait déjà quelque 160 000 km à son actif. Le modèle a aussi eu besoin d’un nouveau convertisseur de couple à 1,3 million de miles (2,09 millions de kilomètres). Le propriétaire a profité de l’occasion pour substituer la boîte de vitesses, car celle en place arrivait probablement en fin de vie, même si elle était toujours fonctionnelle.

L’odomètre affiche 999 999 miles et ne bouge plus depuis un certain temps déjà. Mike Neal utilise le compteur journalier pour suivre le kilométrage. Il dispose en plus des autocollants à l’arrière pour indiquer aux autres conducteurs la distance abattue par sa camionnette. Il met l’information à jour tous les 10 000 miles.

Photo : AutoJeff Reviews Le Toyota Tacoma 2008, arrière

Photo : AutoJeff Reviews Le Toyota Tacoma 2008, odomètre

Malgré le kilométrage élevé et les centaines de bornes parcourues chaque jour, l’intérieur est toujours en bonne condition et il est très propre, même si quelques signes d’usure sont visibles.

L’épouse de Mike Neal l’incite à changer de véhicule, mais le modèle fait maintenant partie de la famille. Le réalisateur de la vidéo qui nous présente le Tacoma tente de lancer une campagne afin que Toyota offre un nouveau Tacoma au fidèle propriétaire.

Voilà une belle occasion de marketing pour la compagnie.

