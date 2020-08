On a eu droit à une annonce importante de Toyota et de Mazda ces derniers jours. En effet, les deux firmes japonaises ont confirmé qu’elles allaient ajouter 830 millions de dollars au 1,6 milliard déjà promis dans la construction de l’usine qu’elles vont opérer en Alabama, aux États-Unis.

Dans leur communiqué de presse, les entreprises ont indiqué que l’argent supplémentaire va permettre d’améliorer les processus de production et d’adapter la conception des véhicules construits dans cette usine.

Rappelons-nous que les deux firmes ont annoncé la création de cette usine en janvier 2018. À l’intérieur de celle-ci sera assemblé un véhicule utilitaire qui sera proposé aux deux adresses. Pour l’instant, les détails entourant le produit en question sont peu nombreux, mais nous savons qu’il s’agit de deux nouveaux modèles qui n’ont pas encore été annoncés. Celui qui portera un logo Mazda sera spécifique à l’Amérique du Nord et devrait entrer en production en 2021. De son côté, Toyota avait initialement prévu assembler des Corolla à l’usine, mais elle a changé de cap pour se tourner vers un VUS un peu plus tard.

L’usine pourra produire jusqu’à 300 000 véhicules par année, répartis à parts égales entre Mazda et Toyota, donc 150 000 pour chacune des entreprises. Ces dernières prévoient embaucher environ 4000 travailleurs et du nombre, 600 ont déjà été engagés. Les demandes d’emplois reliés à la production seront acceptées plus tard au courant de l’année. La bonne nouvelle pour l’économie, c’est qu’il n’est nulle part mentionné que la pandémie a retardé les plans des deux constructeurs.

Ne nous reste plus qu’à savoir quels modèles les deux fabricants nous réservent.

