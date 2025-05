Avec les tarifs mis en place par l’administration Trump sur les véhicules provenant de l’étranger, Toyota envisagerait de déplacer la production de son véhicule vedette en sol américain. Le VUS RAV4 est le modèle le plus populaire du géant japonais.

Trois personnes près du dossier se sont confiées au groupe Reuters pour transmettre cette information. Elles ont souhaité ne pas être identifiées, car aucune information à ce sujet n’a pour le moment été rendue publique.

Le portrait actuel

En ce moment, le RAV4 est fabriqué au Kentucky, aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Mexique et au Japon. Initialement, la compagnie avait prévu exporter le nouveau RAV4 aux États-Unis à partir de ses usines du Canada et du Japon, mais elle penserait maintenant à produire ce qui sera vendu aux États-Unis à son usine du Kentucky.

Il faut comprendre que malgré tout, l’usine du Kentucky ne pourra pas fournir à la demande. L’année dernière seulement, Toyota a vendu 475 000 unités de son RAV4 en sol américain, un chiffre qui représente 20 % de ses ventes dans ce pays.



Le Toyota RAV4 est fabriqué au Kentucky, aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Mexique et au Japon. | Photo : D.Boshouwers

Et le Canada ?

Évidemment, puisque Toyota a une présence importante et affirmée au Canada depuis maintenant plus de 60 ans, une telle nouvelle a de quoi inquiéter, surtout étant donné la grande popularité du RAV4.

Selon une des personnes interrogées concernant ce dossier, la production totale de véhicules au Canada serait maintenue par Toyota.

Au site Reuters, Toyota a déclaré qu’elle étudiait en permanence les moyens d’améliorer sa production afin de mieux servir sa clientèle et offrir des emplois stables à ses employés.

« Nous n’avons rien à annoncer pour le moment et nous ne commenterons pas les spéculations », a déclaré la compagnie, lorsqu’elle a été questionnée concernant l’éventuelle production du RAV4 au Kentucky.

Toyota est une compagnie prudente et elle ne prendra assurément pas de décisions à la légère. Il est normal qu’elle étudie les possibilités et différents scénarios advenant que la situation perdure, mais il serait étonnant qu’elle agisse sur un coup de tête.

Toyota possède déjà onze usines aux États-Unis, incluant des usines de pièces. Elle a assemblé 1,3 million de véhicules là-bas en 2024, soit plus de la moitié de ses 2,3 millions de véhicules vendus en sol américain.

Disons qu’elle contribue déjà pas mal de ce côté.

Toyota affirme que son investissement total aux États-Unis au fil des ans a atteint près de 50 milliards USD.